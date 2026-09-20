PNL insistă cu rocada guvernamentală și așteaptă „decizia” PSD: „Trebuie să aleagă ce vrea”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan declară, duminică seară, că PSD are de luat o decizie importantă pentru România: continuă alături de AUR blocajul din Parlament sau susţine stabilitatea şi un Guvern pro-european?

„PSD are de luat o decizie importantă pentru România: continuă alături de AUR blocajul din Parlament sau susţine stabilitatea şi un Guvern pro-european?”, a scris purtătorul de cuvânt al PNL, pe Facebook.





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Ionel Bogdan anunţă că premierul desemnat, Siegfried Mureşan şi PNL, USR, UDMR vor merge cu programul de guvernare şi echipa guvernamentală în Parlament.„Am pus pe masă inclusiv soluţia alternanţei la guvernare, care poate asigura stabilitate politică până la alegerile din 2028. De aici înainte, PSD trebuie să decidă ce vrea. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, de reforme, de rectificare bugetară şi de predictibilitate. PSD trebuie să aleagă dacă vrea să contribuie la această stabilitate sau dacă preferă să voteze alături de AUR şi să prelungească actuala criză politică”, mai afirmă deputatul PNL.

Luni ar urma să fie publicat în monitorul oficial decretul de desemnare al lui Siegfried Mureșan ca premier. Asta înseamnă că, tot începând de mâine, decurg cele 10 zile în care acesta trebuie să vină în Parlament atât cu programul de guvernare, cât și cu lista de miniștri.

Într-o intervenție la Digi24, Siegfried Mureşan a declarat că nu ia în calcul să-şi depună mandatul, dacă la finalul perioadei în care trebuie să prezinte Cabinetul va constata că nu are voturile necesare.

Editor : C.L.B.