Relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan este din ce în ce mai fragilă. Vicepreședintele PNL Robert Sighiartău spune că în partid nu se mai simte o colaborare între liberali și șeful statului. „Parteneriatul trebuie să fie win-win”, a declarat liberalul la „Interviurile Digi24.ro”.

„Eu nu simt că mai colaborăm cu dânsul. Există un parteneriat instituțional între prim-ministru și președinte și între Partidul Național Liberal, dar strict instituțional. Nu putem spune că ultimele decizii pe care președintele le-a implementat au fost pe placul Partidului Național Liberal sau în acord cu electoratul PNL și cu votanții săi. Deci, din perspectiva asta,

parteneriatul trebuie să se bazeze pe o înțelegere win-win”, a declarat Robert Sighiartău.

Vicepreședintele PNL susține, însă, că apropierea dintre partid și foștii președinți, precum Klaus Iohannis, au afectat imaginea formațiunii și rezultatele electorale.

Riscă Nicușor Dan suspendarea? Ce spune PNL

Întrebat dacă există un risc ca parlamentarii PNL să susțină un eventual demers de suspendare a președintelui Nicușor Dan, Sighiartău a transmis:

„Eu nu cred că există acest risc. Noi am spus foarte clar că nu suntem de acord cu un astfel de demers pentru că am avea încă o instituție în haos, o instituție importantă pentru statul de drept din România. Deci, indiferent cine este acolo, atâta timp cât nu există derapaje mari, democratice, cred că trebuie să rămână până la următorul ciclu electoral. Din punctul acesta de vedere, noi nu vom susține.

În rest, cei care au trădat Partidul Național Liberal…asta este o altă discuție. Nu știu care este părerea lor vizavi de un astfel de demersuri”.