PNL nu va face parte dintr-un Guvern cu PSD, chiar cu premier tehnocrat, spune Mircea Abrudean

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul este tehnocrat, a declarat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Noi am avut poziţia foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Poziţia rămâne aceeaşi indiferent dacă este un premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern. Este decizia Biroului Politic Naţional foarte clară”, a precizat Abrudean, potrivit Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puţine, menţionând că varianta unui premier tehnocrat este „un scenariu care are şanse".

Nicuşor Dan a menţionat că are în minte variante de premieri tehnocraţi, dar nu le-a avansat. „În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta", a explicat şeful statului.

Surse politice au declarat pentru Digi24 că șeful statului i-ar lua în considerare pentru funcția de premier pe consilierul său economic Radu Burnete și pe Șerban Matei, actual director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României.

Preşedintele va convoca luni consultările formale cu partidele, potrivit surselor Digi24.

