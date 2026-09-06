PNL și PSD nu mai vor împreună la guvernare. Liberalii anunță că nu vor vota un Guvern din care să facă parte social-democrații, în timp ce PSD se declară pregătit să își asume funcția de premier. Totul vine în contextul în care președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe numele viitorului șef al Palatului Victoria.

„Noi am spus foarte clar că nu mai votăm guvern din care să facă parte PSD, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim, astea sunt condițiile noastre mandatele noastre date de colegii din PNL”, a subliniat Robert Sighiartău, la Digi24.

Întrebat dacă ar votea un cabinet condus de Alexandru Nazare, cu miniștri PSD, secretarul general al PNL a subliniat că decizia partidului nu s-ar schimba.

„Noi am spus încă de la început că am lua în calcul, inclusiv un guvern de tehnocrați, dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui. Un guvern de profesioniști, oameni tehnocrația, care nu sunt subordanați partidelor politice, putem lua în calcul un astfel de guvern. Am spus asta mai demult, am spus-o și acum, dar totul depinde de felul în care premierul desemnat de președinte vrea să construiască acest guvern. Dacă e guvern construit politic cu membri din PSD, atunci intrăm în logica unui guvern condus în jurul PSD și nu vom vota. Totul depinde de mandatul cu care premierul tehnocrat vine în fața PNL”, a precizat secretarul general al PNL.

De asemenea, liberalul a punctat că partidul nu se teme nici să intre în Opoziție: „Nu ne este teamă să rămânem în opoziție, după 7 ani de guvernare PNL a încheiat o etapă. Am avut un an de guvernare foarte greu, ne-am făcut datoria față de România și dacă nu ne mai putem pune în aplicare reforme, atunci e clar că reconstrucția PNL și construirea unei alternative pentru 2028 sunt lucrurile pentru care vom lupta încă de săptămâna viitoare, daca va fi cazul”.

De cealaltă parte, social democrații se declară pregătiți pentru a prelua funcția de premier și anunță că vor prezenta și un program de guvernare care să redreseze economia.

„Săptămâna trecută, președintele PSD a expus în spațiul public faptul că vom vota un guvern din care PSD să face parte și că ne asumăm această guvernare. (....) Așteptăm cu interes aceste consultări la Palatul Cotroceni, desemnarea cât mai rapidă a unei persoane care să fie capabil să adune în jurul său o majoritate și în cadrul majorității să fie desemnați oameni foarte bine pregătiți și care trebuie să își iubeacă țară. Să înțeleagă că 24 din 24 de ore trebuie să fie acolo, pentru că aceste funcții nu sunt pe viață. Doar așa putem vedea o redresare a acestei țări”, a preciat Natalia Intotero.

„Suntem pregătiți pentru guvernare cu un program care va fi făcut public la vremea respectivă. 10 priorități pe care PSD le consideră necesare pentru redresare economică au fost deja făcute publice de săptămâna trecută”, a mai punctat aceasta.

Întrebată daca PSD ar putea da funcții celor de la AUR, Natalia Intotero a precizat că aceste discuții pot avea loc doar după consultări pentru funcția de premier.

„Sunt aspecte care ar trebuie discutate după consultări. E important să fie armonie între instituțiile statului. Între Palatul Cotroceni, Parlament și viitorul Guvern. Desigur, nu îmbrățișez nevoia unui guvern tehnocrat, pentru că atunci nu ar mai fi necesare alegerile. Alegeri unde românii sunt chemați la urne să își exprime încrederea într-un partid sau altul”, susține social democrata.

Editor : Andreea Rubica