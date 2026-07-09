PNL, prin Ilie Bolojan, a depus apel în procesul în care Tribunalul București a suspendat deciziile adoptate la Congres

Partidul Național Liberal (PNL), prin președintele Ilie Bolojan, a atacat cu apel decizia Tribunalului București prin care au fost suspendate hotărârile adoptate în contextul Congresului extraordinar al partidului din 21 iunie. Reamintim că decizia Tribunalului București este executorie, astfel că apelul depus de PNL, prin Ilie Bolojan, ar putea produce schimbări doar în cazul unei soluții favorabile.

Apelul depus de PNL, prin Ilie Bolojan, vine la o zi după ce partidul a anunțat oficial că va „utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie”. Detalii, aici.

Decizia Tribunalului București este, însă, executorie, astfel că trebuie pusă în practică indiferent de căile de atac folosite de PNL.

„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, pe Facebook.

La polul opus, Alina Gorghiu a declarat la Digi24 că „instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat”.

„Toți colegii am privit această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte”, a adăugat deputata PNL din tabăra anti-Bolojan.

Reamintim că Tribunalul București a dat dreptate taberei Thuma și a suspendat temporar deciziile adoptate de Partidul Național Liberal (PNL) în timpul Congresului de la finalul lunii iunie, adică schimbarea statutului partidului și schimbarea conducerii.

Astfel, potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea sau Nicoleta Pauliuc, printre alții.

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Editor : M.G.