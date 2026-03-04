Live TV

PNL, reacție la atacul PSD privind blocarea negocierilor pe buget: „Dacă vrea stabilitate și reforme, să vină cu soluții”

Data publicării:
Sigla PNL logo
Foto: Shutterstock

Partidul Național Liberal a reacționat miercuri seară la acuzațiile aduse de PSD într-un comunicat publicat anterior tot pe rețelele de socialziare, în care social democrații spun că Ilie Bolojan a inflexibil și ar fi provocat un blocaj în negocierile din coaliție privind bugetul. Liberalii spun că „dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune” și îi acuză pe social-democrați că sunt cei care frânează toate măsurile de reformă. „PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, scrie în comunicatul PNL.

„Bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obținut cu greu și împing țara înapoi în situația dificilă de anul trecut”, scrie în debutul comunicatului PNL, care continua cu justificarea soluțiilor oferite în priectul de buget.

„Soluțiile avansate coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat au fost fundamentate pe baza calculelor detaliate ale Ministerului Finanțelor, în urma discuțiilor cu reprezentanții partidelor politice și ai ministerelor, astfel încât, spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire”.

Liberalii arată că „pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate și anul trecut – 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor. Până la atingerea totalului sumei cerute de PSD și pentru alte categorii, vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale. Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare”.

Potrivit sursei citate, în proiectul de buget, „primăriile nu pierd bani. Doar 25 din totalul de peste 3.000 de primării vor avea bugete puțin mai mici decât anul trecut. Restul vor beneficia de bugete sporite. În plus, OUG privind reforma administrației le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi și pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități”.

Liberalii susțin că „pentru programul «Anghel Saligny» au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, incluzând cofinanțarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții”.

„Cu siguranță, premierul Ilie Bolojan și celelalte partide și-ar dori să existe mai mulți bani pentru toate solicitările, însă obiectivul este un buget realist. Trebuie să încetăm să ne mințim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanțare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuții, ceea ce nu s-a întâmplat”, subliniază PNL.

„Deocamdată, Partidul Național Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliției și de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalți parteneri de guvernare. În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte. Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine și instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme”, acuză PNL.

Liberalii susțin că „PNL a demonstrat constant că susține reformele necesare pentru modernizarea statului și consolidarea economiei. În același timp, PNL rămâne angajat în menținerea stabilității guvernării și în respectarea acordurilor din coaliție. Dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune”.

„Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate. PNL nu va renunța să militeze pentru ca proiectul de buget să fie unul onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile”, scrie în încheierea comunicatului citat.

Editor : B.E.

