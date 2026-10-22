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PNL, replică pentru social-democraţi pe tema deficitului: PSD minte şi falsifică fără ruşine semnificaţia datelor Eurostat

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pnl inquam george călin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Lucrurile sunt clare: deficitul bugetar a continuat să scadă în acest an, iar PSD continuă să mintă” „Datele confirmă reducerea deficitului bugetar al României”

Partidul Naţional Liberal reclamă, joi seară, o dezinformare lansată de PSD în legătură cu datele Eurostat privind deficitul bugetar al României. „PSD foloseşte în mod manipulator indicatori statistici diferiţi pentru a ataca guvernarea Bolojan şi pentru a induce ideea mincinoasă că deficitul bugetar din România ar fi crescut în acest an”, transmit liberalii. Ministerul Finanţelor a transmis oficial, joi seară, că deficitul României a scăzut în anul 2025 cu 1,4 puncte procentuale din PIB faţă de 2024, într-un an în care deficitul mediu al Uniunii Europene a rămas neschimbat, la 3,1%. „România înregistrează cea mai mare reducere a deficitului dintre statele membre, dar continuă să aibă cel mai ridicat deficit bugetar din UE”, arată Ministerul Finanţelor. PSD a acuzat, joi, că s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după guvernarea Marcel Ciolacu.

„PSD minte şi falsifică fără ruşine semnificaţia datelor Eurostat. Deficitul pe primele 6 luni din acest an a fost 2% din PIB”, a transmis, joi seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat datele reale sunt clare: „la finalul primelor şase luni din 2026, deficitul bugetar al României era de 2% din PIB, potrivit metodologiei cash, faţă de 3,64% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit metodologiei europene ESA, deficitul cumulat la şase luni era de 3,4% din PIB”.

„Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate şi de cele trei agenţii internaţionale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ţinta Guvernului Bolojan, de 6% din PIB: Moody’s – 5,8% şi Fitch – 5,9%. S&P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului sunt recunoscute la nivel internaţional. PSD compară mere cu pere şi confundă în mod deliberat cifrele Eurostat, falsificând fără ruşine semnificaţia datelor statistice. Cifra de 9,2% nu reprezintă deficitul bugetar al României la şase luni, ci un indicator aferent trimestrului al doilea, calculat potrivit metodologiei europene ESA, după ajustări statistice. Prezentarea acestui indicator drept deficitul cumulat al României este o manipulare grosolană”, mai transmit liberalii.

Potrivit acestora, „diferenţa dintre cele două metodologii nu reprezintă o gaură bugetară ascunsă, aşa cum insinuează PSD”: „Ea este explicată de modul de înregistrare a fondurilor europene, de calendarul veniturilor şi de angajamentele de plată. În trimestrul al doilea, Guvernul Bolojan a avansat miliarde de euro pentru finalizarea investiţiilor PNRR, sume care urmează să fie decontate de Uniunea Europeană, deci să intre ca venit la buget. Tot în această perioadă a fost înregistrată, potrivit regulilor ESA, obligaţia de plată a unor despăgubiri de peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer”.

„Lucrurile sunt clare: deficitul bugetar a continuat să scadă în acest an, iar PSD continuă să mintă”

Liberalii susţin că „lucrurile sunt clare: deficitul bugetar a continuat să scadă în acest an, iar PSD continuă să mintă oamenii cu invenţia «grelei moşteniri»”.

„De un an şi jumătate, România se chinuie să iasă din adevărata problemă bugetară, adică deficitul de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE, lăsat de Guvernul Ciolacu la sfârşitul anului 2024. Guvernul Bolojan a fost nevoit timp de 16 luni să stingă acest incendiu bugetar, în timp ce piromanii de la PSD au sabotat constant această muncă. Ne aşteptăm ca PSD să mintă şi să manipuleze pe tot parcursul acestei guvernări, dar nu vom lăsa aceste minciuni fără răspuns. Cifrele sunt clare, iar singura problemă rămâne PSD, care continuă să dezinformeze în loc să îşi asume responsabilitatea pentru dezechilibrele bugetare pe care le-a lăsat în urmă”, arată PNL.

Ministerul Finanţelor a transmis, joi seară, un comunicat de presă, în care arată că deficitul României a scăzut în anul 2025 cu 1,4 puncte procentuale din PIB faţă de 2024, într-un an în care deficitul mediu al Uniunii Europene a rămas neschimbat, la 3,1%.

„România înregistrează cea mai mare reducere a deficitului dintre statele membre, dar continuă să aibă cel mai ridicat deficit bugetar din UE”, arată Ministerul Finanţelor.

„Datele confirmă reducerea deficitului bugetar al României”

Instituţia precizează că datele publicate de Eurostat - Oficiul de statistică al Uniunii Europene, la 21 octombrie, cuprind, pe de o parte, rezultatele definitive ale anului 2025, validate în cadrul notificării privind procedura de deficit excesiv, şi, pe de altă parte, date trimestriale provizorii pentru primele două trimestre ale anului 2026, care pot suferi modificări la publicările următoare, până la datele finale aferente anului 2026.

„Datele confirmă reducerea deficitului bugetar al României, calculat conform metodologiei europene ESA 2010, de la 9,2% din PIB în 2024 la 7,8% din PIB în 2025. Noua valoare reprezintă o revizuire favorabilă faţă de nivelul de 7,9% comunicat de Eurostat în aprilie 2026 şi confirmă amploarea efortului de consolidare fiscală realizat pe parcursul anului trecut”, se mai arată în comunicat.

Oficialii MInisterului FInanţelor apreciază că rezultatele confirmă că procesul de consolidare fiscală produce efecte, dar şi că ajustarea trebuie continuată.

„Reducerea deficitului nu este un obiectiv în sine, ci o condiţie pentru stabilitatea financiară a României, diminuarea costurilor de finanţare şi recâştigarea spaţiului bugetar necesar investiţiilor şi dezvoltării economice”, se mai aartă în comunicatul ministerului.

PSD a acuzat, joi, că s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după guvernarea Marcel Ciolacu.

Editor : Liviu Cojan

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