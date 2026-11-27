Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a declarat, vineri, la Piatra-Neamţ, că parlamentarii liberali nu vor susţine modificarea Legii 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Reacţia liderului PNL vine după ce mai mulţi parlamentari ai PSD au anunţat că vor să modifice actul normativ, între prevederile propuse fiind introducerea unor taxe pentru cei care solicită informaţii de interes public.

„Nu vom susţine un astfel de proiect. Chiar dacă în anumite zone pot fi exagerări şi uzul de informaţii publice uneori se poate transforma într-un abuz, acestea sunt cazuri marginale, nesemnificative, şi nu cred că trebuie luate astfel de măsuri pentru a restricţiona accesul la informaţiile publice. Deci PNL nu va susţine un astfel de demers”, a declarat Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL se află într-un turneu în judeţele Moldovei, unde se întâlneşte cu activul de partid.

Editor : B.E.