Exclusiv PNL respinge varianta unui premier tehnocrat: „Nu va rezista”. Dan Motreanu: „În septembrie vom avea din nou o criză politică”

Dan Motreanu, europarlamentar și secretar general al PNL. Inquam Photos / George Calin

Dan Motreanu, europarlamentar și secretar general al PNL, a declarat joi seară, în direct la Digi24, că liberalii resping varianta unui premier tehnocrat susținut de PSD și a avertizat că un astfel de guvern nu ar putea rezista mai mult de trei luni „fără să fie atacat”. Liderul liberal susține că lipsa unei legitimități politice ar duce rapid la destabilizarea Executivului, în condițiile în care „fiecare partid va încerca să-și susțină propriile proiecte, făcând jocuri peste guvern”, și afirmă că România riscă să intre într-o nouă criză politică în luna septembrie.

„Pornim tot de la rezoluție. Dacă rezoluția spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă, nu”, a declarat liderul liberal.

Dan Motreanu a spus că vorbește și „în nume personal” atunci când respinge ideea unui premier tehnocrat și a invocat exemplul fostului premier italian Mario Draghi, despre care spune că nu a reușit să reziste politic în contextul reformelor economice.

Eu vă spun că personal nu aș susține un tehnocrat și spun acest lucru știind foarte bine în ce condiții se află România și știu foarte bine și ce s-a întâmplat în alte țări.

„A rezistat un an și câteva luni de zile. În momentul în care a încercat să impună anumite reforme economice, evident, Parlamentul nu l-a mai susținut”, a spus Motreanu.

Secretarul general al PNL consideră că lipsa legitimității politice ar transforma un premier tehnocrat într-un „actor dependent” permanent de negocierile dintre partide.

„Este foarte greu ca el să poată să asigure o coerență a guvernării. Pentru că, atâta timp cât nu ai o legitimitate politică, nu ai o susținere parlamentară, vei fi nevoit în permanență să negociezi cu partidele politice”, a explicat acesta.

Dan Motreanu a avertizat că un eventual guvern tehnocrat ar putea fi destabilizat rapid de jocurile parlamentare și de interesele partidelor.

Eu cred că, dacă numim săptămâna viitoare un guvern, acel guvern nu va rezista fără să fie atacat mai mult de trei luni, patru luni de zile și în septembrie vom avea din nou o criză politică.

„Fiecare partid politic va încerca să-și susțină propriile proiecte și va încerca să le impună în Parlament, făcând jocuri peste guvern, făcând jocuri prin aritmetica parlamentară”, a adăugat el.

Motreanu a precizat că PNL nu va merge, „în prima fază”, la consultările de la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier și a reiterat că partidul exclude o formulă de colaborare cu PSD.

„Noi am spus foarte clar că noi nu mergem cu PSD-ul într-un guvern în nicio formă. Cu alte cuvinte, noi nu mai facem niciun compromis cu PSD-ul”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a adăugat că mandatul cu care partidul merge la consultări exclude inclusiv susținerea unui premier tehnocrat sprijinit de partidele pro-europene.

„Asta presupune că nici nu suntem în situația de a susține un guvern cu un premier tehnocrat, un premier tehnocrat care să aibă o formulă politică în spate, cu partidele pro-occidentale sau pro-europene, cum vreți să le denumiți. Deci este foarte clar mandatul cu care mergem”, a conchis Dan Motreanu.

