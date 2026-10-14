Liberalii s-au reunit, miercuri, în ședința Biroului Politic Național al PNL, în contextul discuțiilor privind susținerea Guvernului Luca Niculescu. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24, votul de învestitură pentru noul Guvern ar putea avea loc cel mai devreme vineri.

Liberalii ar fi dispuși să voteze pentru Guvernul Niculescu, însă cer, la rândul lor, un acord bilateral cu premierul desemnat, care ar urma să vizeze atingerea țintei de deficit, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene. Acestea sunt câteva dintre cerințele Partidului Național Liberal pentru a susține învestirea Guvernului.

Înaintea ședinței de miercuri, liberalul Vasile Blaga a declarat că România are nevoie, în acest moment, de un guvern. Întrebat de ce liberalii ar fi dispuși să voteze acum un guvern alături de PSD, dar nu au făcut același lucru și în cazul Guvernului Veștea, acesta a explicat că premierul desemnat a venit acum să discute cu Partidul Național Liberal.

Astfel, liberalii sunt dispuși să poarte discuții și să analizeze dacă pot acorda votul pentru noul guvern.

De cealaltă parte, au existat și voci critice. Lucian Bode, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan, a criticat faptul că în viitorul guvern ar urma să fie foarte mulți miniștri de la PSD. El a declarat că nu s-a mai văzut de pe vremea lui Adrian Năstase ca un singur partid să aibă atât de mulți miniștri în guvern.

Liberalii urmează să decidă în ședință dacă vor susține Guvernul Niculescu. În acest moment, un element esențial rămâne acordul pe care aceștia sunt dispuși să îl semneze cu premierul desemnat.

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Editor : C.S.