Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senat au semnat un acord de colaborare care stabilește prioritățile comune ale celor două partide în actuala sesiune. Printre acestea se numără reformarea administrației publice, reorganizarea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.

Acordul a fost anunțat de lidera deputaților USR, Diana Stoica, potrivit căreia parlamentarii celor două formațiuni reprezintă împreună aproximativ o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

„PNL și USR, atât din Senat, cât și din Camera Deputaților, au semnat un acord de colaborare parlamentară pentru întărirea cooperării în Legislativul României și ne-am asumat un set de priorități pe care toți parlamentarii USR și PNL, care reprezintă o treime din numărul total de parlamentari, atât la Cameră, cât și la Senat, să le susțină în această sesiune legislativă”, a declarat Diana Stoica.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reforma administrației și reducerea numărului de parlamentari

Una dintre prioritățile acordului este reforma administrației publice și creșterea profesionalismului în instituțiile statului. Cele două partide vor să susțină și reorganizarea administrativ-teritorială, despre care Diana Stoica a spus că este discutată de mult timp și că trebuie găsită o soluție parlamentară pentru eficientizarea administrației și a unităților administrativ-teritoriale.

„Avem nevoie de o reorganizare în acest sens și vom propune în curând varianta pe care noi o considerăm potrivită”, a precizat lidera deputaților USR.

Acordul include și reforma electorală, începând cu reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu rezultatul referendumului din 2009. O altă prioritate este eliminarea taxării contribuțiilor aferente salariului minim întreg în cazul contractelor cu normă parțială. PNL și USR au deja proiecte legislative depuse în Parlament pe aceste teme.

„Trebuie să eliminăm această nedreptate cât mai curând. Nu se poate să plătești taxe întregi pentru un contract de muncă cu normă parțială”, a mai spus aceasta.

Grupurile PNL și USR din Camera Deputaților au semnat și o sesizare adresată Curții Constituționale cu privire la o decizie a noii majorități parlamentare. Reprezentanții celor două partide contestă numirea în conducerea Camerei Deputaților a doi reprezentanți ai unor formațiuni pe care le califică drept extremiste. Sesizarea a fost pregătită de liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, și deputatul USR Alexandru Dimitriu.

PNL cere PSD să publice eventualele protocoale încheiate cu AUR și SOS România

Gabriel Andronache a anunțat că acordul dintre PNL și USR va fi făcut public și a cerut PSD să prezinte eventualele protocoale încheiate cu AUR și SOS România. Liberalul a susținut că opinia publică trebuie să afle dacă există astfel de înțelegeri și ce angajamente ar conține acestea.

„Noi vom face public acest acord, este foarte important să fim transparenți, și cerem în mod imperativ PSD să facă public protocolul sau să facă publice protocoalele pe care le-a încheiat cu partidele extremiste din Parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat. S-au angajat să depună reglementări antireformiste? S-au angajat, pentru a avea voturi pentru trecerea unui guvern PSD-AUR-SOS, la chestiuni care ne pot aduce în situație de infringement? Vrem să știm lucrurile acestea”, a afirmat liderul deputaților PNL.

Andronache a descris documentul semnat de PNL și USR drept un acord general de colaborare parlamentară, cu o orientare reformistă. Afirmațiile sale privind existența unor protocoale între PSD, AUR și SOS România nu sunt însoțite, în informațiile prezentate, de publicarea unor asemenea documente.

„Dorim să știm și la ce s-a angajat coaliția toxică de guvernare PSD-AUR-SOS. Eu cred că este spre binele societății să vadă toată lumea aceste angajamente pe care PSD și le-a luat. Oricum, au și început să concretizeze, după cum ați văzut în Biroul permanent al Camerei, aceste angajamente luate prin protocol”, a mai susținut deputatul PNL.

Editor : A.D.