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Video PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților: „Nu vom gira această mizerie, acest abuz”

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sedinta in camera deputatilor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
USR: „Ordinea de zi pentru astăzi este ilegală” Legile justiției, introduse pe ordinea de zi Care este poziția UDMR

Deputații PNL și USR nu participă miercuri la activitățile din Camera Deputaților, inclusiv la ședința de plen, Biroul permanent, Comitetul liderilor și ședințele comisiilor. Cele două formațiuni spun că protestul este un răspuns la ceea ce consideră a fi abuzuri ale majorității PSD-AUR-S.O.S. și acuză încălcarea regulamentului Parlamentului și a unor decizii ale Curții Constituționale. De cealaltă parte, UDMR spune că rămâne în alianța de dreapta și va continua să susțină activitatea Guvernului în Parlament.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat protestul și a susținut că majoritatea PSD-AUR-S.O.S. a încălcat marți regulamentul Camerei Deputaților prin modificarea componenței Biroului permanent.

„Suntem astăzi aici prezenți pentru a vă anunța că grupurile parlamentare PNL și USR din Camera Deputaților vor realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-S.O.S. în raport cu abuzurile pe care le-au început din urmă cu mai multă vreme și le-au concretizat în aceste din urmă zile. Ieri am avut un exemplu elocvent de încălcare a regulamentului Camerei Deputaților, a unor decizii ale Curții Constituționale cu privire la modul regulamentar de funcționare în Camera Deputaților. Și în acest sens poate este bine să dăm citire și unei decizii a Curții Constituționale pentru a măsura acest abuz, în sensul în care spune decizia 1.490/2010, competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din Biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură cum este alianța de guvernare PSD-AUR-S.O.S., iar eventuala modificare a componenței Biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânșii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune”, a declarat Gabriel Andronache.

El a susținut că PSD, AUR și S.O.S. România s-au comportat marți, în plen, „în mod abuziv”, prin votarea unei modificări care nu ar fi fost discutată de liderii grupurilor parlamentare.

„Acest comportament abuziv nu poate să reprezinte decât începutul, sau semnele, instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român. De aceea vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului permanent și, de asemenea, la ședința comitetului liderilor”, a afirmat Andronache.

USR: „Ordinea de zi pentru astăzi este ilegală”

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a acuzat la rândul său majoritatea parlamentară de încălcarea Constituției și a regulamentului Camerei Deputaților. Ea a susținut că ordinea de zi a plenului de miercuri este ilegală.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD-extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz. (...) PSD și AUR fac doar abuzuri, încalcă statul de drept, încalcă Constituția. Abuzurile au început pe ceea ce privește pachetul legilor justiției inițiate de colegii mei juriști din USR încă de la convocarea comisiei, care a fost făcută în mod neregulamentar, deci ilegal, cu mai puțin de 24 de ore.

Acolo s-a văzut iarăși acest amantlâc dintre PSD și extremiști. PSD este foarte deranjat de faptul că cineva încearcă să le șubrezească controlul asupra sistemului de justiție. Pachetul de legi pe care colegii mei l-au inițiat vine să reformeze sistemul judiciar, în sensul redobândirii independenței, în sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie. (...) De asemenea, ordinea de zi pentru astăzi este ilegală”, a declarat Diana Stoica la Palatul Parlamentului.

Legile justiției, introduse pe ordinea de zi

Deputata USR a explicat că marți a fost votată o ordine de zi în Biroul permanent și în Comitetul liderilor, însă, ulterior, în cursul serii, au fost introduse pe ordinea de zi legile din domeniul justiției inițiate de USR.

„Au fost introduse în mod ilegal pe ordinea de zi pentru a fi respinse astăzi de către PSD - AUR și majoritatea pe care au format-o cu partidele extremiste în Parlamentul României. Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz, această încălcare flagrantă a Constituției și a regulamentului Camerei Deputaților”, a precizat deputata USR.

PNL și USR au anunțat că vor participa miercuri doar la activitățile propriilor grupuri parlamentare, în cadrul protestului față de deciziile majorității din Camera Deputaților.

Care este poziția UDMR

UDMR nu participă la protestul parlamentar anunțat de PNL și USR. Deputatul Szabo Odon a declarat în direct la Digi24 că formațiunea rămâne parte a alianței de dreapta și va continua să participe la activitatea Parlamentului și să susțină proiectele Guvernului.

„Noi în continuare suntem în această alianță de dreapta, în sensul în care participăm alături de cele două formațiuni la guvernare, susținem proiectele Guvernului și activitatea Guvernului în Parlament și vom fi parte la dezbaterile în acest context. În această perioadă așteptăm decizia domnului președinte cu privire la o nominalizare și, în funcție de această nominalizare, vom avea discuții. Noi, în momentul de față, avem o propunere comună în ceea ce privește desemnarea domnului Siegfried Mureșan. În cazul în care președintele va lua o altă opțiune, vom avea o discuție, așa cum am avut cu toată lumea. Încercăm să rămânem deschiși dialogului”, a declarat el.

Acesta a adăugat că, în contextul crizei politice, partidele ar trebui să se concentreze pe găsirea unor soluții.

„Nu cred că în crâncenirea politică și dacă o să mergeți și o să discutați cu oamenii din stradă o să vedeți că, hai să spunem așa, răbdarea celor din această țară începe cam să se termine și așteaptă soluții și nu legarea de o anumită poziție”, a mai spus deputatul UDMR.

Editor : C.S.

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