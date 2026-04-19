PNL și USR își pregătesc strategiile în așteptarea referendumului PSD privind dărâmarea lui Bolojan

Andreea Ghiorghe
PNL și USR, partenerii de coaliție ai PSD, își pregătesc propriile strategii în așteptarea rezultatului votului intern din PSD de luni după-masă, când 5.000 de social-democrați sunt chemați să decidă dacă mai vor să continue guvernarea cu Ilie Bolojan prim-ministru.

Conducerea PNL se va reuni în ședință luni, la ora 18:00, la sediul central din Modrogan, pentru a pregăti un răspuns la decizia PSD, așteptată în jurul orei 19:00, care cel mai probabil va fi de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan.

Și liderii USR se întrunesc în ședință tot luni, de la ora 18:30, la Vila Lac, cu același scop.

Ambele partide au transmis în ultima vreme că, dacă PSD va rupe această coaliție, nu vor mai semna acorduri de cooperare pentru o viitoare guvernare alături de social-democrați.

PSD și-a continuat și duminică atacurile la adresa lui Ilie Bolojan. Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a declarat că „liniile roșii” asumate de partid - precum menținerea puterii de cumpărare și continuarea investițiilor publice - au fost încălcate, în timp ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre un „sistem” care alimentează ura și polarizarea în societate, afirmând că PSD va spune „stop” acestui tip de comportament.

„De aceea trebuie să fim uniţi, să fim asumaţi şi să avem curaj. Pentru că atunci când PSD este puternic şi coerent, România merge înainte. Şi le mai spun, pe această cale, tuturor românilor şi colegilor noştri, dincolo de ce vedem de două zile pe Facebook, cu boţi, tiriboţi, ostrogoţi, roboţi: nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”, a spus Claudiu Manda.

Citește și: Mircea Abrudean, despre atacurile PSD: „Reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
2
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
simion georgescu 2
5
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Te-ar putea interesa și:
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, despre atacurile PSD: „Reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ştefănuţă cere un „moment Ungaria” în România: Parlamentul trebuie schimbat „din temelii, trebuie ras tot”
Ilie Bolojan
PSD, atac direct la Bolojan: „Nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”. Manda și Băluță amenință că „sistemul va fi îndepărtat”
george simion
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. Ce a primit George Simion de la un timișorean să-i ducă premierului
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi România!
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
Bulgaria Election
Alegeri anticipate Bulgaria. Coaliţia fostului preşedinte Rumen...
Screenshot 2026-04-19 202214
Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un...
stefan radu oprea bogdan ivan
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
Ultimele știri
Mii de persoane evacuate dintr-o suburbie a Parisului după detonarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial
Reacția lui Zelenski după decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc
Scandal în Ucraina după atacul armat din Kiev: Doi polițiști sunt anchetați pentru că au fugit în timpul intervenției
