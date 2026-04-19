PNL și USR își pregătesc strategiile în așteptarea referendumului PSD privind dărâmarea lui Bolojan

PNL și USR, partenerii de coaliție ai PSD, își pregătesc propriile strategii în așteptarea rezultatului votului intern din PSD de luni după-masă, când 5.000 de social-democrați sunt chemați să decidă dacă mai vor să continue guvernarea cu Ilie Bolojan prim-ministru.

Conducerea PNL se va reuni în ședință luni, la ora 18:00, la sediul central din Modrogan, pentru a pregăti un răspuns la decizia PSD, așteptată în jurul orei 19:00, care cel mai probabil va fi de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan.

Și liderii USR se întrunesc în ședință tot luni, de la ora 18:30, la Vila Lac, cu același scop.

Ambele partide au transmis în ultima vreme că, dacă PSD va rupe această coaliție, nu vor mai semna acorduri de cooperare pentru o viitoare guvernare alături de social-democrați.

PSD și-a continuat și duminică atacurile la adresa lui Ilie Bolojan. Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a declarat că „liniile roșii” asumate de partid - precum menținerea puterii de cumpărare și continuarea investițiilor publice - au fost încălcate, în timp ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre un „sistem” care alimentează ura și polarizarea în societate, afirmând că PSD va spune „stop” acestui tip de comportament.

„De aceea trebuie să fim uniţi, să fim asumaţi şi să avem curaj. Pentru că atunci când PSD este puternic şi coerent, România merge înainte. Şi le mai spun, pe această cale, tuturor românilor şi colegilor noştri, dincolo de ce vedem de două zile pe Facebook, cu boţi, tiriboţi, ostrogoţi, roboţi: nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”, a spus Claudiu Manda.

Citește și: Mircea Abrudean, despre atacurile PSD: „Reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”