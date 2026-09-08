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PNL şi USR sesizează Curtea Constituțională privind deplasările judecătorului CCR Cristian Deliorga cu avioane private

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ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„PSD suferă de sindromul Nordis”

PNL şi USR sesizează CCR şi solicită declanşarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga cu zboruri private în Mykonos, iar CSM să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa în deplasarea de lux.

„În ceea ce priveşte cazul Deliorga şi private-jet-urile, socialismul de caviar pe care îl vedem în aceste zile ridicat pe un piedestal, Partidul Naţional Liberal, împreună cu Uniunea Salvaţi România sesizează Curtea Constituţională şi solicită declanşarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga şi posibilele efecte ale relaţiilor sale cu politicieni şi oameni de afaceri asupra imparţialităţii deciziilor sale”, a anunţat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, potrivit News.ro.

„Totodată vom cere Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, în deplasarea de lux din Mykonos, plătită de o entitate privată şi evident efectele acesteia”, a mai spus deputatul PNL.

Ionel Bogdan a arătat că cele oduă partide cer Partidului Social-Democrat şi fostului Ministru al Muncii, Petre Florin Manole, care în această vară era foarte preocupat de legea salarizării, să prezinte toate datele despre interesele şi scopul real al deplasării la Mykonos.

„Partidul Social-Democrat trebuie să vină cu explicaţii cât se poate de clare şi să ne explice, mai ales românilor, cum se împacă această călătorie cu avionul privat către insula bogaţilor, cu discursul său public despre apărarea pensionarilor, a profesorilor, a medicilor şi mai ales a categoriilor defavorizate”, a subiniat Ionel Bogdan.

Liberalul a mai anunţat că de asemenea vor cere Camerei de Comerţ şi Industrie a României explicaţii complete privind costurile suportate, criteriile de selectare a participanţilor şi beneficiile concrete obţinute în urma acestei deplasări.

„Credem că atât Partidul Social-Democrat cât şi cei care sunt în acest caz trebuie să dea explicaţii cât se poate declare şi adevărul să fie scos la ivială. Nu putem face doar declaraţii despre români, despre nevoile românilor din avioane de lux pe bani privaţi şi să spunem cât apărăm noi românii şi categoriile dezavantajate”, a mai spus deputatul PNL.

„PSD suferă de sindromul Nordis”

„PSD încă suferă de sindromul Nordis. Nu s-a vindecat de această boală, deşi n-am aflat nici astăzi adevărul despre cum au fost plătite acele zboruri şi de ce anumiti politicieni din PSD au beneficiat de aceste excursii de lux. Acum avem o altă speţă similară, tot un avion privat, tot o destinaţie exotică foarte scumpă şi foarte mulţi PSD-şti. Avem aşa, un deputat PSD, Florin Manole, fost ministru al muncii, un fost deputat, fost premier PSD, Victor Ponta, actualmente reconvertit aşa într-un partid semi-extremist, un judecător CCR propus, ce să vedeţi, tot de PSD. Având în vedere aceste aspecte, grupurile parlamentare USR şi PNL vor depune de asemenea o cerere pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă care să facă lumină în acest caz”, a spus şi lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.

„Ce au căutat aceşti oameni de mitare ai statului român, plătiţi din bani publici, într-un avion privat, într-o excursie în Mykonos, în Bermude, unde s-au dus acolo, ce scop au avut, cine a plătit acelă zborul şi dacă Camera de Comerţ le-a plătit, a făcut-o cu contribuţiile antreprenorilor români. Pentru asta contribuie firmele din România bani ca să se plimbe domnul Manole şi domnul Ponta cu avioane private prin Mykonos? Trebuie să aflăm răspunsul la toate aceste întrebări şi la cele pe care le vom mai avea pe măsură ce se desfăşoară această comisie de anchetă parlamentară şi toţi românii trebuie să afle adevărul”, a mai spus Stoica.

Judecătorul  CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, un senator UDMR, István-Loránt Antal, președintele Camerei de Comerț și Industrii, dar și oameni de afaceri controversați au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie.

O parte din ei - printre care Cristian Deliorga și președintele Camerei de Comerț și Industrii - au zburat împreună și la Nisa, cu câteva zile înainte, tot cu un avion privat.

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Editor : B.P.

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