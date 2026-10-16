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Exclusiv PNL și USR trebuie că colaboreze strâns, afirmă Bolojan. Ce spune despre o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028

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Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Profimedia
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Din articol
„Trebuie să le oferim o alternativă românilor care vor o țară modernă, prosperă” O alianță PNL-USR în perspectiva alegerilor din 2028 este „fezabilă”

Ilie Bolojan a afirmat la Digi24 că PNL și USR trebuie să colaboreze și mai strâns în opoziție, iar o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028 este „fezabilă”. Președintele PNL a spus că în condițiile unui vot antisistem puternic „nu mai putem merge pe fragmentări”.

„În mod evident am stabilit un mecanism de colaborare parlamentară cu USR în așa fel încât adunând parlamentarii celor două partide să ai o forță de negociere mult mai mare, pentru că, altfel, gândiți-vă că un partid are 13%, celălalt are 15% – or, cu aceste procente disparate nu poți să vii cu proiecte care să aibă o șansă să treacă. Deci, acest lucru va continua, dar am discutat aceste aspecte cu colegii noștri de la USR, știm fiecare care sunt poziționările, știm responsabilitatea pe care o are PNL prin persoana premierului, legat de situația în care suntem, și înțelegem rațiunile pentru care fiecare dintre aceste decizii”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

„Trebuie să le oferim o alternativă românilor care vor o țară modernă, prosperă”

„Ceea ce este important pentru românii care vor o țară modernă, vor o țară prosperă, pentru românii care înțeleg că aceste lucruri nu pot să vină decât prin muncă, prin mai multă disciplină, prin seriozitate, prin competitivitate, prin performanță, prin meritocrație, prin eliminarea risipei, trebuie să le oferim o alternativă și în perioada următoare PNL, alături de USR, alături de alte partide, consideră că trebuie să lucreze serios la crearea unui astfel de pol de modernizare în așa fel încât să oferim o alternativă serioasă și pentru acești români, pentru românii care înțeleg aceste lucruri, să existe o astfel de alternativă. Trebuie să lucrăm la asta.”, a punctat președintele PNL.

„Ne putem gândi să avem o colaborare parlamentară, aceasta trebuie dezvoltată, trebuie construită și consolidată încrederea între echipele noastre. Eu am avut o colaborare bună cu miniștrii USR în guvern, am câștigat încredere, am lucrat împreună și nu am avut divergențe majore în acest an de zile.”, a subliniat premierul interimar

O alianță PNL-USR în perspectiva alegerilor din 2028 este „fezabilă”

Întrebat dacă se gândește la o posibilă alianță PNL-USR în perspectiva alegerilor din 2028, Bolojan a spus că „există o astfel de idee”.

„Merită analizată cât se poate de serios, și din punctul meu de vedere este fezabilă, dacă toate datele arată că aceasta este o opțiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, nu mai putem merge pe pulverizări, avem niște realități politice pe care nu le putem nega, avem un vot antisistem puternic, și fără o alternativă serioasă la ceea ce se întâmplă, n-am făcut nimic.”, a conchis Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan

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