PNL solicită partidelor să accepte organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Care ar trebui să fie scopul ședinței

Parlamentarii liberali solicită partidelor şi grupurilor parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, a declarat, miercuri, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreşedinte PNL.

Scopul întâlnirii ar trebui să fie rezolvarea proiectele restante legate de PNRR

„Parlamentarii liberali sunt pregătiţi pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar. Există în continuare restanţe importante legate de PNRR, proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată. Solicităm celorlalte partide şi grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată agreată împreună, pentru a rezolva aceste restanţe”, a transmis Abrudean pe Facebook.

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Editor : Sebastian Eduard