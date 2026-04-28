Live TV

PNL spune că „nu va mai face nicio alianţă cu PSD": „Nu vă puteţi numi pro-europeni şi vota în acelaşi timp alături de AUR"

Data publicării:
sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Naţional Liberal a transmis, marţi, că PSD şi AUR au ales calea greşită pentru România prin depunerea moţiunii de cenzură, mai ales având în vedere faptul că nu au soluţii, ci doar „politica demolării”. Liberalii îl susţin în continuare pe premierul Ilie Bolojan, pe care-l consideră capabil să ducă reformele până la capăt. „Nu vă puteţi numi pro-europeni şi vota în acelaşi timp alături de AUR”, le transmit liberalii parlamentarilor PSD, cerându-le să nu voteze moţiunea. 

„PSD a ales astăzi o cale profund greşită şi nocivă pentru România. Prin alianţa cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor şi partenerilor noştri externi. PSD şi AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor şi robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci şi stabilităţii politice şi economice”, a transmis, marţi, PNL, într-un comunicat de presă. 

Potrivit liberalilor, „PSD şi AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creştere a şomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare ţării”. 

„Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile. Ambele partide şi-au minţit electoratele, şi-au minţit partenerii şi i-au minţit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluţii - doar cu politica demolării”, se mai arată ăn comunicatul formaţiunii politice. 

PNL susţine în continuare că România are nevoie de stabilitate şi de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic şi politic ţara noastră. 

„De aceea, PNL nu va mai face nicio alianţă cu PSD şi va lupta până la capăt pentru valorile şi reformele pe care le-a promovat în Guvernul României. Susţinem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene şi transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt”, susţin liberalii. 

Aceştia cer tuturor parlamentarilor „care cred cu adevărat în direcţia euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizaţi de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu şi să voteze împotriva acestei moţiuni”. 

„Inclusiv colegilor din PSD care se revendică din valorile pro-europene le transmitem un mesaj simplu: nu vă puteţi numi pro-europeni şi vota în acelaşi timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă defineşte”, mai arată comunicatul de presă citat. 

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”. 

Premierul este acuzat că a transmis un mesaj nazist, vorbind despre şobolanii din cămară şi că Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. 

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „România reuşeşte o corecţie solidă şi credibilă”
Ministrul Transporturilor, despre trenurile PESA: „Nu accept să se decoloreze în triajul Gării Obor. Caut metode să le dăm drumul”
Regele Charles și regina Camilla, primiți oficial la Casa Albă. Trump: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii”
Citește mai multe
