PNL transmite mesaje de susținere pentru Bolojan înaintea moțiunii de cenzură: liberalii spun că nu vor mai face alianță cu PSD

Mai mulți liberali au început să transmită mesaje de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, cu doar câteva zile înaintea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Aceștia subliniază că nu vor mai face o viitoare Coaliție cu PSD.

„Nicio coaliție cu PSD! Ne ținem de cuvânt. Celor care speră că PNL va ceda sub presiune le spunem direct: nu se va întâmpla. PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

Să fie clar! Pe 21 aprilie, BPN al PNL a decis fără echivoc: dacă PSD declanșează criza, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. Premierului Ilie Bolojan i s-a dat mandat clar să continue lupta pentru reforme și pentru valorile liberale, să elimine risipa și privilegiile, să accelereze absorbția fondurilor europene și să asigure stabilitatea”, a transmis Alexandru Muraru, liderul PNL Iași.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un mesaj similar a avut și liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, care a transmis că Ilie Bolojan are tot sprijinul partidului.

„Premierul Bolojan are tot sprijinul nostru. O spunem clar și public: PNL nu va mai intra într-o coaliție alături de PSD. Pe 21 aprilie, BPN a decis: dacă PSD declanșează criza politică, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. (...)

Reformele reale deranjează întotdeauna pe cei care au trăit bine fără ele — nu este prima oară când vedem acest mecanism, dar este prima oară când PNL răspunde atât de ferm”, a scris Gabriel Andronache pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O reacție a avut și deputatul PNL Ovidiu Cîmpean:

„PSD a depus moțiune de cenzură alături de AUR. Este exact scenariul față de care PNL își stabilise deja poziția. În timp ce România trebuie să absoarbă miliarde de euro, să țină sub control deficitul și să continue reformele, PSD a ales instabilitatea.

Noi mergem mai departe. Premierul Ilie Bolojan are mandat să continue reformele, să elimine risipa și privilegiile și să accelereze investițiile. Cine crede că această poziție se negociază, nu a înțeles nimic”.

Moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan, depusă de PSD și AUR, a fost deja citită în Parlament și urmează să fie dezbătută și votată săptămâna viitoare, marți.

Editor : A.G.