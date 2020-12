PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat Acordul de Guvernare. DOCUMENT

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat luni Acordul de Guvernare , a anunțat Ludovic Orban, președintele PNL. Acordul prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cîțu premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților, iar Anca Dragu - președintele Senatului.

Anunțul semnării a fost făcut în cadrul unei ceremonii la care au luat parte Ludovic Orban, președintele PNL, Florin Cîțu, premierul desemnat, Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii Alianței USR-PLUS, precum și Kelemn Hunor, președintele UDMR.

Formațiunile semnatare se angajează să nu accepte politicieni de la alte formațiuni politice.

„Ne angajăm să respectăm voința cetățenilor exprimată în 6 decembrie și să nu schimbăm, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetățeni și majoritatea ce decurge din acest pact politic. Nu vom accepta parlamentari din alte partide în formațiunile noastre”, se arată la punctul 6 al acordului.

De asemenea, partidele promit că vor promova oameni competenți în funcțiile publice și că nu vor încuraja clientelismul și nepotismul.

„Afirmăm dreptul fiecărei formațiuni semnatare de a-și nominaliza reprezentanții pentru funcțiile de demnitate publică convenite. Ne asumăm să propunem oameni profesioniști, cu experiență relevantă pentru domeniul pe care-l vor gestiona și cu o bună reputație. Vom descuraja nepotismul și clientelismul, vom acționa cu imparțialitate și vom respecta principiul competenței pentru ocuparea funcțiilor publice prin concurs”, prevede punctul 7 al acordului.

Acordul poate fi consultat integral aici:

Acord-de-Guvernare-2020-2024

Declarațiile liderilor coaliției de guvernare

Ludovic Orban: "Suntem hotărâţi ca în cel mai scurt timp posibil să dăm României un Guvern competent, un Guvern responsabil, un Guvern hotărât să reformeze marile sistemele publice, un Guvern care să pună în practică un program de guvernare care să asigure creşterea calităţii vieţii pentru fiecare român, creşterea serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea României”.

Dan Barna: „Este un document de peste 300 de pagini, la care s-a lucrat cu foarte multă acribie şi seriozitate de către reprezentaţii tuturor celor trei partide din această coaliţie şi care ne dă încrederea că vom putea avea o guvernare care să facă nişte schimbări importante în România. Am încercat să găsim acele zone de consens, acele zone în care obiectivele şi angajamentele fiecăruia dintre cele trei partide să îşi găsească o formulă, astfel încât programul să fie unul asumat, în care avem cu toţii încredere. Mai sunt câteva obiective USR PLUS, foarte importante, care nu şi-au regăsit, să spun, materializarea în programul de guvernare, dar pentru care vom găsi căi parlamentare de realizare - tot ceea ce este important pentru noi şi, sunt convins, şi pentru partenerii noştri. Fiecare are bucăţi care nu s-au regăsit în programul de guvernare. Dar acest program este rezultatul unui - îndrăznesc să spun - compromis responsabil pentru viitorul României în săptămânile, lunile şi anii care urmează”.

Editor : Bogdan Pacurar