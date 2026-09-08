PNL, USR și AUR cer renunțarea la votul online în Parlament și revenirea la prezența fizică

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR cer conducerii Camerei Deputaţilor renunţarea la votul online de la şedinţele din Parlament, astfel încât să se revină la votul cu prezenţă exclusiv fizică, a anunţat, luni, deputatul liberal Raluca Turcan. De asemenea, și AUR susține eliminarea votului online la Camera și revenirea la prezența fizică la lucrările Parlamentului și la exercitarea votului.

„Grupurile reunite ale PNL şi USR au depus o solicitare oficială în Biroul de conducere al Camerei Deputaţilor, pentru renunţarea la votul online. După cum bine cunoaşteţi, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit, pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat. Ca atare, nu mai există nicio motivaţie pentru votul online în Parlament”, a precizat luni Raluca Turcan, la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

Ea a menţionat că „Parlamentul nu este «work from home»”.

„Parlamentarul trebuie să fie prezent, pentru că dezbaterea parlamentară în sine înseamnă proiect, prezenţă, argumente, înţelegere, decizie şi după aceea vot. Nu este suficient ca un parlamentar să reacţioneze la îndemnul de vot al liderului de grup, ci parlamentarii trebuie să fie parte la dezbatere”, a adăugat liberala.

Orice om cu experienţă parlamentară, a apreciat ea, poate să confirme că activitatea parlamentară s-a degradat foarte mult în România ca urmare a votului online.

„Aşadar, în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor solicităm renunţarea la votul online, ulterior vom solicita ca şi comisiile să se desfăşoare cu prezenţă fizică şi, de asemenea, să nu mai poată avea loc simultan comisii, astfel încât parlamentarii să nu poată ajunge la dezbaterile din comisii. Este o măsură decentă şi o măsură care respectă nu doar ceea ce aşteaptă românii de la activitatea parlamentară, ci ceea ce se întâmplă deja şi în alte state cu democraţii puternice, în care votul online nu mai este acceptat în Parlament”, a explicat Raluca Turcan.

Parlamentul înseamnă „dezbatere şi prezenţă”, a susţinut Turcan, „nu ridicarea mâinii şi un vot, un filmuleţ pe TikTok şi cu asta s-a încheiat activitatea parlamentară”.

„Sunt zeci de parlamentari care sunt cunoscuţi pe TikTok, dar abia dacă au păşit instituţia Parlamentului şi îşi desfăşoară întreaga activitate, confortabil, dintr-un fotoliu şi un vot pe tabletă. Parlament înseamnă, pe fond, muncă”, a subliniat Raluca Turcan.

AUR: Prezența fizică nu trebuie să fie opțională

Alianța pentru Unirea Românilor susține, de asemenea, eliminarea votului online la Camera Deputaților și revenirea la regula firească a prezenței fizice a deputaților la lucrările Parlamentului și la exercitarea votului.

„Mecanismul votului de la distanță a fost introdus într-un context excepțional, în perioada pandemiei. Acel context a încetat de mult, însă o măsură temporară a continuat să fie folosită ani la rând.

AUR consideră că această practică trebuie să înceteze. Este un lucru bun că și cei din PNL și USR prin vocea doamnei Turcan au înțeles că Parlamentul nu este «work from home», iar prezența fizică a parlamentarilor nu trebuie să fie opțională. Sperăm ca de această dată doamna Turcan și colegii domniei sale să și voteze în consecință, nu doar să se limiteze la declarații în spațiul public.

AUR a solicitat în mod repetat în ultimii 4 ani renunțarea la votul online. Poziția noastră nu s-a schimbat în funcție de majorități, de configurația Parlamentului sau de avantajele politice de moment. (...)

Dacă PNL și USR consideră, la fel ca AUR, că votul online și-a încheiat rostul odată cu perioada excepțională care l-a generat, există posibilitatea unei decizii rapide în Camera Deputaților”, arată un comunicat de presă.

Editor : A.C.