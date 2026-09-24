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Video PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a cabinetului Mureșan. Ce ministere își doresc partidele (surse)

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Declaratii sustinute de premierul desemnat, Siegfried Muresan, pentru formarea guvernului si reprezentantii PNL, USR, UDMR si ai minoritatilor din Parlamentul Romaniei,
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a viitorului cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liderii celor trei formațiuni nu au ajuns încă la o decizie finală, iar negocierile sunt concentrate în special pe ministerele deținute până în primăvară de PSD. Potrivit surselor Digi24, partidele își dispută portofolii precum Energia, Sănătatea, Justiția și Transporturile.

Liberalii ar urma să primească șapte portofolii, USR șase, iar UDMR trei ministere. Liderii au decis, în discuția de miercuri de la Palatul Victoria, ca fiecare partid să păstreze ministerele pe care le deține în prezent, cel mai probabil cu aceiași miniștri.

Împărțirea urmează să fie făcută în cazul portofoliilor care au fost deținute până acum de social-democrați. Aici negocierile s-au blocat, întrucât partidele își doresc ministerele considerate mai importante.

Potrivit informațiilor Digi24, liberalii își doresc Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției. Justiția este dorită și de USR, care ar vrea, de asemenea, Ministerul Transporturilor.

UDMR își dorește să păstreze cele trei portofolii, dar vrea ca acestea să fie mai importante. Reprezentanții Uniunii ar vrea să cedeze Ministerul Culturii pentru Ministerul Agriculturii și își doresc, de asemenea, fie Ministerul Sănătății, fie pe cel al Transporturilor.

În privința structurii viitorului Guvern, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au stabilit că vor fi trei vicepremieri, față de cinci câți sunt în prezent. Toți vicepremierii vor fi dintre miniștri, astfel că nu vor fi create posturi suplimentare pentru persoane din afara Guvernului.

De asemenea, fiecare minister va avea cel mult trei secretari de stat.

Negocierile urmează să fie reluate astăzi și ar putea fi finalizate. Potrivit informațiilor Digi24, premierul desemnat va avea vineri o discuție cu președintele Nicușor Dan, iar la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, cabinetul ar urma să fie supus votului în Parlament.

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Editor : C.S.

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