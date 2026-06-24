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Exclusiv PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD și 3 variante de premier. Care sunt condițiile pentru guvern

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ilie bolojan dominic fritz kelemen hunor
Foto: Dominic Fritz/ Facebook
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Liderii PNL, USR și UDMR i-au propus președintelui Nicușor Dan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, vor fi asigurate voturile pentru învestirea viitorului cabinet din partea forțelor pro-occidentale. Președintele are variante de premier din ambele tabere, iar partidele ar trebui să negocieze acordurile de susținere reciprocă fără să știe care va fi premierul desemnat.

Potrivit informațiilor Digi24, PSD ar trebui să se întâlnească cu PNL, USR și UDMR și să negocieze acordul de reciprocitate, pe care ar trebui să-l încurajeze președintele Nicușor Dan, dacă agreează propunerea pe care i-au pus-o pe masă partidele de dreapta.

Conform surselor, miercuri, PNL, USR și UDMR au mers la șeful statului, i-au propus 3 nume de premier, din care să aleagă președintele pe cel care îl preferă din această parte. De asemenea, președintele are pe masă și numele lui Sorin Grindeanu, care a anunțat că e dispus să formeze un guvern.

Dar, înainte de desemnarea președintelui, partidele ar trebui să agreeze un set de condiții pe care să le îndeplinească orice guvern care ar ajunge la Palatul Victoria.

Prima condiție este obținerea voturilor de învestire. Fie că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu sau un premier PNL-USR-UDMR, acordul ar trebui încheiat de toate partidele pro-occidentale. În momentul desemnării, PSD să voteze pentru PNL-USR-UDMR sau PNL-USR-UDMR să voteze pentru Sorin Grindeanu. Guvernul ar trebui să respecte un alt set de condiții, legate de PNRR, legea salarizării cu un anumit buget care nu poate fi depășit, respectarea cotei unice, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri etc. Este vorba de un program de guvernare care ar trebui respectat, indiferent ce guvern ajunge la Palatul Victoria.

Soluția PNL-USR-UDMR le oferă partidelor posibilitatea să discute despre program și nu despre funcție sau persoane. În momentul în care președintele alege persoana, nu ar trebui să mai existe posibilitatea vreunei părți de a da înapoi pe criterii politice.

Nicușor Dan ar trebui astfel să medieze întâlnirea dintre social-democrați și partidele de dreapta. Însă această întâlnire nu se prefigurează, deoarece liderul PSD nu i-a abordat pe cei trei președinți de partid dar nici aceștia din urmă nu i-au cerut lui Sorin Grindeanu condiții pentru a-l vota.

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Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit miercuri pentru a discuta variantele de guvernare aflate pe masă. 

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Editor : A.C.

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