PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR

Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Calin

PNL nu va vota candidaţii propuşi de PSD şi AUR pentru conducerea Institutului Cultural Român, a anunţat, marţi, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu.

„În momentul acesta, alianţa PSD AUR tocmai se pregăteşte să se desăvârşească la Comisia de Cultură şi Comisia de politică externă. Urmează să fie validaţi, propuşi de PSD şi AUR într-o mare iubire. PNL nu are candidaţi. Şi vă mai spun că nu vom susţine niciun candidat PSD sau AUR. Vom vota toţi ceilalţi candidaţi USR, UDMR, independenţi”, a precizat Fenechiu, la Parlament.

Şi senatorul USR Ştefan Pălărie a anunţat că USR nu va vota candidaţii propuşi de PSD şi AUR pentru conducerea Institutului Cultural Român, menţionând că cele două formaţiuni se susţin reciproc şi la votul din plenul Senatului asupra candidaturilor se va vedea „mariajul” lor „într-o nouă ediţie”.

Comisiile de cultură şi de politică externă ale Senatului audiază marţi candidaţii propuşi pentru conducerea ICR, urmând ca în şedinţa de plen care începe la ora 16,00 să fie validată noua conducere a institutului.

