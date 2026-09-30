Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării lucrărilor de licență și doctorat. Proiectul a trecut de Senat

Orice persoană ar putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucrări care urmează să fie prezentate drept lucrări de licență, disertații, doctorate ori alte proiecte academice, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Senat. Polițiștii s-ar putea sesiza și din oficiu, fără să mai aștepte o solicitare motivată din partea unei universități.

Propunerea legislativă modifică articolul 259 alineatul (6) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, care stabilește cine poate sesiza poliția pentru constatarea și sancționarea acestor fapte.

În prezent, ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pot constata contravenția și aplica amenda numai în urma unei solicitări motivate formulate de instituția de învățământ superior. Potrivit formei adoptate de Senat, sesizarea va putea fi făcută de orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori privat. Polițiștii care au competențe în domeniu vor putea interveni și din oficiu.

Amenzile ajung până la 200.000 de lei

Legea în vigoare interzice vânzarea sau cumpărarea unor lucrări pentru a fi folosite drept lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat. Interdicția se aplică și lucrărilor cumpărate în vederea promovării unor evaluări.

Nerespectarea acestor prevederi este sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul adoptat miercuri nu modifică nivelul sancțiunilor, ci extinde modalitățile prin care poliția poate fi sesizată.

Inițiativa este înregistrată la Senat cu numărul L495/2026 și a fost depusă de mai mulți parlamentari USR. Senatul este prima Cameră sesizată. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților, care are votul decizional, iar ulterior promulgat de președintele României.

Editor : A.D.