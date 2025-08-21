Live TV

Un politician român a anunțat că iese în stradă împotriva lui însuși: „Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord”

Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ales pe listele PNL, dar care între timp a anunțat înființarea unui nou partid liberal, a publicat pe rețelele de socializare un text pamflet în care subliniază că, în calitate de antreprenor, și-ar dori să iasă în stradă împotriva ultimelor măsuri adoptate de Guvern, în timp ce, în calitate de politician, a susținut adoptarea lor.

Textul publicat de Alin Tișe pe rețelele de socializare este intitulat „Tișe împotriva lui Tișe: Miting împotriva propriei persoane” și este catalogat drept „un pamflet”.

„Astăzi eu, Alin Tișe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, și victimă și călău. Ca politician, asist la creșterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi crește un nod în gât. Ca om public, accept ordonanțe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări. De aceea declar solemn: e momentul istoric să ies în stradă împotriva mea”, și-a început Alin Tișe textul pamflet.

Președintele Consiliului Județean Cluj continuă și menționează că și-ar dori „să se huiduie, să se fluiere, să își ceară explicații”, dar tot el să „nu-și răspundă, cu acea nepăsare birocratică”.

„Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna așa: Eu, Alin Tișe, om cu dublă identitate publică, anunț cu respect față de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări. În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să cresc taxele. În calitate de antreprenor am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe”, a adăugat Tișe.

Tișe a mai lăsat și o listă de lucruri pe care le-ar face la mitingul împotriva lui:

„Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord. Îmi reproșez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate. Mă huidui în piață, dar mă și aplaud pentru realizările unice ale Clujului - altceva pentru tine! Eu țin pancarta, eu organizez contramanifestația. Eu strig „Hoții!”, dar tot eu strig „Cinste lor!”. Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau și termen de grație”, a precizat șeful Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, care recent a anunțat înființarea unui nou partid liberal - „al oamenilor de afaceri cinstiți” -, își încheie textul pamflet menționând că este „prima oară în istoria democrației românești când un om reușește să fie poporul furios și guvernare, în același timp”.

