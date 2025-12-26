Politicienii au intrat în vacanță, însă nu pentru mult timp. Spre deosebire de alți ani, luna ianuarie va fi una plină, pentru că liderii politici nu au încheiat multe reforme promise până acum, precum cea din administrație, iar Coaliția are tot mai multe scandaluri de tranșat.

Reformele puse pe pauză în luna decembrie urmează să fie reluate în ianuarie. Vorbim, în primul rând, despre reforma administrației, atât la nivel local, cât și central. În acest punct, coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un consens, motiv pentru care, potrivit informațiilor Digi24, discuțiile vor fi reluate la începutul lunii ianuarie.

Dacă liderii Coaliției vor ajunge la o înțelegere, parlamentarii ar putea fi chemați din nou pentru a asista la o nouă angajare a răspunderii Guvernului pe pachetul de reforme. Aceste măsuri sunt esențiale și pentru construcția bugetului pe anul 2026, buget pe care Executivul nu a reușit să îl finalizeze până la finalul lui 2025. Chiar premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul ar urma să fie gata în primele luni ale anului viitor. În acest context, nu este exclus ca, și de această dată, parlamentarii să fie convocați la sfârșitul lunii ianuarie pentru a vota noul buget.

Discuțiile nu se opresc însă aici. Reforma justiției a fost mutată într-un grup de lucru la Guvern, iar discuțiile vor fi reluate, de asemenea, în luna ianuarie. În urma acestor negocieri, ar putea fi operate modificări ale legilor Justiției.

Nu în ultimul rând, până la finalul lunii ianuarie social-democrații așteaptă răspunsuri de la liderii din teritoriu cu privire la funcționarea Coaliției: rămân sau nu la guvernare? De la centru deja s-a trimis o scrisoare în toate filialele din țară prin care membrii sunt întrebați cum văd activitatea Guvernului, dar, mai ales, dacă sunt de părere că propunerile social-democraților au fost ascultate și adoptate de către Executiv.