Live TV

Video Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele așteaptă să fie tranșate, la fel și scandalurile din Coaliție

Ema Stoica Data publicării:
lideri coalitie guvernare
LIderii partidelor coaliției de guvernare. Inquam Photos / Octav Ganea

Politicienii au intrat în vacanță, însă nu pentru mult timp. Spre deosebire de alți ani, luna ianuarie va fi una plină, pentru că liderii politici nu au încheiat multe reforme promise până acum, precum cea din administrație, iar Coaliția are tot mai multe scandaluri de tranșat.

Reformele puse pe pauză în luna decembrie urmează să fie reluate în ianuarie. Vorbim, în primul rând, despre reforma administrației, atât la nivel local, cât și central. În acest punct, coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un consens, motiv pentru care, potrivit informațiilor Digi24, discuțiile vor fi reluate la începutul lunii ianuarie.

Dacă liderii Coaliției vor ajunge la o înțelegere, parlamentarii ar putea fi chemați din nou pentru a asista la o nouă angajare a răspunderii Guvernului pe pachetul de reforme. Aceste măsuri sunt esențiale și pentru construcția bugetului pe anul 2026, buget pe care Executivul nu a reușit să îl finalizeze până la finalul lui 2025. Chiar premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul ar urma să fie gata în primele luni ale anului viitor. În acest context, nu este exclus ca, și de această dată, parlamentarii să fie convocați la sfârșitul lunii ianuarie pentru a vota noul buget.

Discuțiile nu se opresc însă aici. Reforma justiției a fost mutată într-un grup de lucru la Guvern, iar discuțiile vor fi reluate, de asemenea, în luna ianuarie. În urma acestor negocieri, ar putea fi operate modificări ale legilor Justiției.

Nu în ultimul rând, până la finalul lunii ianuarie social-democrații așteaptă răspunsuri de la liderii din teritoriu cu privire la funcționarea Coaliției: rămân sau nu la guvernare? De la centru deja s-a trimis o scrisoare în toate filialele din țară prin care membrii sunt întrebați cum văd activitatea Guvernului, dar, mai ales, dacă sunt de părere că propunerile social-democraților au fost ascultate și adoptate de către Executiv. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
masina pentru examinare auto
3
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
5
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Irineu Darau
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească
Garnitură de metrou.
Guvern: Despăgubiri de peste 141 milioane de lei pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt principalele măsuri
reforma justitie bolojan guvern
Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent
livrator pe bicicletă
Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională
Recomandările redacţiei
John Cole și Alexander Lukașenko
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe...
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de...
Drone kamikaze Shahed.
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care...
Ultimele știri
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații”
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa
Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează alunecarea către o situaţie de război” prin vânzarea de arme către Taiwan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...