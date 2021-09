Politicienii de la Budapesta la Congresul UDMR: Dacă am reușit să încheiem o colaborare cu sârbii, atunci de ce nu putem și cu România?

La Congresul UDMR desfășurat vineri la Sângeorgiu de Mureş au fost invitați lideri politici de la Budapesta, printre care vicepremierul Ungariei și vicepreşedintele principalului partid de guvernământ, FIDESZ. Cei doi lideri politici au vorbit despre sprijinul pe care îl acordă formațiunii politice UDMR, dar și despre colaborarea dintre guvernele de la Budapesta și București, care nu este încă foarte stânsă, transmite Agerpres.

Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, care este și preşedintele Partidului Popular Creştin-Democrat (KDNP), a declarat vineri, la Congresul UDMR, că Ungaria are şapte vecini şi că a reuşit să încheie o colaborare strânsă cu toți aceștia, exceptând România, despre care a spus încă nu s-a realizat o colaborare strânsă.

„Vă atrag atenţia asupra rolului UDMR în sprijinirea relaţiilor româno-maghiare, le spun prietenilor mei români că mâna noastră a fost şi este în continuare întinsă către dumneavoastră. Interesul Ungariei este să avem relaţii româno-maghiare bune. Ungaria are şapte vecini, Ungaria are o relaţie similară cu Ucraina, la fel cum are şi România din perspectiva comunităţii române”, a declarat Semjén Zsolt.

Acesta a mai făcut referire la relația stânsă dintre guvernul de la Budapesta și guvernele care fac parte din grupul de la Visegrad, subliniind în același timp colaborarea cu Serbia.

„Regimul Milosevici i-a lăsat cumva în urmă pe maghiari, dar mulţumită organizaţiei de maghiari (...) am realizat o înţelegere istorică”, a punctat Zsolt, care s-a mai întrebat că dacă s-a reuşit încheierea unei colaborări cu sârbii, de ce nu s-ar putea încheia una şi cu România.

„Mâna noastră stă întinsă şi contăm pe rolul UDMR pentru sprijinirea relaţiilor româno-maghiare. Dumnezeu să binecuvânteze maghiarii din Transilvania, să binecuvânteze Transilvania şi UDMR”, a mai spus vicepremierul maghiar.

Un mesaj către Bruxelles și București și vechea prietenie cu UDMR

Liderul KDNP, formaţiune aliată a FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, a evidențiat faptul că este important pentru toată lumea, pentru toţi maghiarii şi pentru decidenții politici de la Bruxelles, că maghiarii din Transilvania niciodată nu au cerut nişte lucruri noi, care să nu fie general acceptate în Uniunea Europeană.

„Dacă acceptăm drepturi existente din Europa, la care sunt îndreptăţite alte comunităţi europene, atunci acele drepturi ar trebui să fie şi ale noastre, pentru că ceea ce este posibil pentru unii, trebuie să fie posibil şi pentru noi”, a precizat vicepremierul Semjén Zsolt.

Acesta a subliniat și că de două decenii este în fruntea Partidului Popular Creştin-Democrat, iar în toată această perioadă nu a fost doar în parteneriat cu UDMR, ci într-o relaţie de prietenie.

„De la începuturi am fost pro-UDMR pentru că suntem pro-maghiarime. Cheia înţelegerii acestei situaţii este că dacă, Doamne Fereşte!, UDMR-ul s-ar zgudui, atunci la Bucureşti nu va mai exista un alt partid maghiar, ci nu va mai fi nimeni. Până la urmă nu vor avea altă soluţie decât să se integreze într-un alt partid românesc şi aşa se va încheia tot cursul unul partid maghiar, de aceea suntem împotriva a tot ceea ce slăbeşte UDMR-ul”, a spus Semjén Zsolt.

Vicepremierul guvernului de la Budapesta a menţionat că, din 2010 încoace, Guvernul Ungariei şi UDMR nu au încheiat compromisuri, cum au scris anumiţi jurnalişti, ci sunt într-o relaţie de „încredere necondiţionată atât din perspectiva Transilvaniei, cât și din perspectiva României, fără a exista niciun fel de decizii la Budapesta, care să nu fi fost discutate cu domnul Kelemen Hunor".

Responsabilitatea UDMR

„Trebuie să avem dialoguri cu organizaţiile de dincolo de hotarele Ungariei înainte de a lua orice decizie şi de aceea vreau să mulţumesc UDMR, activiştilor, primarilor care ne-au ajutat în procesul de naturalizare. Toţi cei care au dorit să dobândească dubla cetăţenie, au reuşit. La un moment dat, a fost un referendum ruşinos, pentru că majoritatea a ştiut cum să voteze, dar guvernul de atunci a rănit sufleteşte maghiarii de peste hotare, şi maghiarii din Transilvania. În 2010, am dobândit o majoritate de două treimi, iar prima noastră sarcină a fost să depunem o lege pentru dubla cetăţenie, pentru ca toţi maghiarii să dobândească cetăţenia ungară de drept”, a mai precizat Semjén Zsolt.

Vicepremierul de la Budapesta a mai spus că formațiunea politică UDMR, care este condusă de deputatul Kelemen Hunor, este responsabil nu numai pentru maghiarii din Transilvania, pentru că ceea ce se întâmplă în Transilvania este un punct de referinţă şi pentru celelalte comunităţi maghiare.

Sprijinul FIDESZ pentru UDMR

La rândul său, vicepreşedintele partidului FIDESZ, Novak Katalin, care este şi ministru al Familiei în guvernul de la Budapesta, a declarat vineri, în deschiderea celui de-al XV-lea Congres al UDMR, că maghiarii din Transilvania pot conta pe ajutorul partidului de guvernământ şi al guvernului de la Budapesta, care aşteaptă, de altfel, un sprijin reciproc.

„Mă aflu aici, la invitaţia domnului preşedinte al UDMR, Kelemen Hunor, să vă asigur de sprijinul FIDESZ, de sprijinul partidului nostru pentru maghiarii din Transilvania. Pe ambele părţi ale frontierei avem posibilitatea să păşim înainte, să ne dezvoltăm şi să trăim cu posibilităţile pe care ni le oferă secolul 21”, a spus Novak Katalin, care s-a întrebat și „ce înseamnă bunăstarea dacă avem puţini copii şi puţini oameni?”

Vicepreședintele partidului care guvernează de peste un deceniu Ungaria a declarat că sprijină comunitatea maghiară de peste hotare, subliniind că „vrem să arătăm că avem nu doar un trecut şi un prezent comun, ci şi un viitor comun. Iar acest lucru dorim să îl realizăm”.

„Sunt aici cu dumneavoastră ca să spun, împreună cu dumneavoastră, că suntem împreună pentru familie. De aici, din Sângeorgiu de Mureş, vrem să le spunem tinerilor, da, suntem aici, puteţi conta pe noi, puteţi conta pe guvernul maghiar. Creştem numărul creşelor, creştem sprijinul pentru copiii nou născuţi în familiile maghiare, pentru că dorim să ştie toţi maghiarii că pot conta pe noi şi noi contăm pe ei”, a mai declarat Novak Katalin.

Programul „Împreună pentru familie", alegerile din Ungaria și mesajul lui Viktor Orban

Novak Katalin a adăugat că FIDESZ va sprijini UDMR, la fel cum şi aşteaptă să fie susţinut de UDMR în alegerile de anul viitor din Ungaria.

„Contăm pe dumneavoastră, iar UDMR-ul sperăm că, cu întregul nostru sprijin, va reuşi să sprijine familiile la rândul său, ca să vă puteţi creşte şi educa copiii în siguranţă. Pentru că doar astfel noi, maghiarii, vom câştiga viitorul pentru noi, împreună cu ceilalţi şi nu împotriva altora. Permiteţi-mi să vă asigur de sprijinul nostru, respectiv să vă cer sprijinul dumneavoastră. Ne cunoaştem adversarii politici şi este clar care sunt posibilităţile în alegerile de anul viitor", a mai declarat Novak Katalin.

Aceasta a transmis, totodată, mesajul premierului Ungariei, Viktor Orban, care a evidențiat rolul important pe care UDMR îl are, aflându-se la guvernare şi putând lucra pentru comunitatea maghiară, astfel încât membrii acesteia să rămână în continuare pe pământul natal.

„Noi, maghiarii, putem să contăm doar pe noi înşine, iar asta trebuie să ne stimuleze pentru a apăra interesele politicii naţionale maghiare. Toţi maghiarii sunt responsabili pentru toţi maghiarii", a afirmat Viktor Orban.

De altfel, în cadrul congresului aflat în desfăşurare va fi dezbătut şi aprobat Programul „Împreună pentru familie", o propunere a UDMR prin care se urmăreşte o regândire a sistemului de susţinere a familiei.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, joi, în cadrul Conferinţei Aleşilor Locali ai Uniunii de la Târgu Mureş, că Programul „Împreună pentru familie" nu este o chestiune ideologică, ci este „baza tuturor politicilor naţionale".

Citește și: Cîțu, la congresul UDMR: Dragă Hunor, vom sta la guvernare 4 ani

Editor : Marco Badea