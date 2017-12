Politicienii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Florin Iordache: „Eu am fost cuminte”

Politicienii au şi ei emoţii la venirea lui Moş Crăciun. Cei mai mulţi spun că au fost cuminţi, aşa că au împodobit bradul, şi-au lustruit ghetele, unii au chiar ghetuțe şi speră că moşul n-o sa-i uite.

Deputatul Florin Iordache speră ca Moş Crăciun să fi văzut cât de harnic şi de eficient a fost la Comisia pentru legile Justiţiei şi să-i lase darurile sub brăduţ.

„Eu dacă am fost cuminte, îmi fac ghetuţele şi aştept sub brad. Sper că îmi pune. Eu am fost cuminte”, afirmă Florin Iordache, deputat PSD.

Deputatul de Argeş, Cătălin Rădulescu, îi transmite lui Moş Crăciun că va petrece Crăciunul la Poiana Braşov, asfel încât acesta să ştie unde să-l găsească:

-Sper să vină. Să vedem cine a fost cuminte, cine nu a fost cuminte, cine merită cine nu merită.

-Aţi fost cuminte? Vă aşteptaţi să vină moşul?

-Eu am fost cuminte. Eu sunt cuminte.

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu s-a folosit de tehnologie ca să se asigure că bătrânul Moş Crăciun găseşte repede darurile mult aşteptate:

-Cred că o pereche de ghete de iarnă o să îmi aducă moşul .

-Aţi vorbit deja cu el ?

-Da, da . I-am dat şi nişte linkuri ca să nu umble aiurea prin magazine.

Nu toţi aleşii sunt pretenţioşi. Unii vor doar linişte şi să stea lângă brad alături de familie. Oana Florea, deputat PSD:

-Aşteptaţi să vină moş Crăciun?

-Cel mai frumos cadou ar fi o zi de stat în casă, în pijamale şi de uitat la televizor, la filme.

„Nu mi-am pus dorinţe. Prefer să îndeplinim dorinţele copiilor”, spune Daniel Constantin, deputat independent.

Chiar dacă peste unii au trecut anii şi poate mai multe mandate în Parlament, politicienii au şi ei suflet de copil.