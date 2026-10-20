POLITICO: Criza politică din România ia o pauză de șase luni, după învestirea Guvernului Niculescu

România a pus capăt marți unei crize politice de cinci luni, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului condus de Luca Niculescu, însă stabilitatea noului Executiv rămâne incertă, scrie POLITICO. Acordul politic care asigură susținerea Cabinetului este valabil doar șase luni, perioadă în care partidele vor trebui să negocieze o înțelegere pe termen mai lung.

Învestirea Guvernului Luca Niculescu vine după trei încercări eșuate de formare a unui Executiv. Potrivit publicației de la Bruxelles, perspectiva unor alegeri anticipate, care ar fi putut favoriza ascensiunea partidului populist de dreapta AUR, a contribuit la deblocarea negocierilor dintre Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL).

Cele două formațiuni au ajuns la un compromis pentru susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu, fost jurnalist și diplomat, desemnat prim-ministru de președintele Nicușor Dan la începutul lunii octombrie. Social-democrații vor face parte din Cabinet, în timp ce liberalii vor rămâne în afara Executivului.

POLITICO subliniază importanța stabilității politice a României, în condițiile în care țara are a șasea populație ca mărime din Uniunea Europeană și joacă un rol esențial în apărarea flancului sud-estic al NATO, găzduind o bază militară importantă și o instalație a scutului antirachetă american. Instabilitatea politică și creșterea rapidă a deficitului bugetar din ultimii ani au contribuit la consolidarea sprijinului pentru formațiunile naționaliste de extremă dreapta, potrivit publicației.

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Acordul politic care susține Guvernul Niculescu expiră în șase luni

Înțelegerea care a făcut posibilă învestirea Cabinetului este valabilă doar șase luni, perioadă după care partidele vor trebui să renegocieze condițiile colaborării, fără să existe în prezent un consens privind formula de guvernare care ar urma să continue.

În acest interval, PSD intenționează să adopte până la sfârșitul lunii noiembrie un buget pentru 2027 axat pe investiții și relansare economică, în locul continuării politicilor de austeritate, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat POLITICO Playbook Capitals.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate. Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea mediului de afaceri, relansarea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor publice esențiale”, a afirmat Grindeanu.

Printre obiectivele social-democraților se numără și rectificarea bugetului pentru 2026 până la sfârșitul lunii octombrie, precum și accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru deblocarea sumelor disponibile.

Divergențele dintre PSD și PNL, principala problemă pentru stabilitatea Guvernului

Criza politică a început în luna mai, când social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a înlătura Guvernul de coaliție format din partide de centru și centru-dreapta. Decizia a venit pe fondul nemulțumirilor provocate de reformele de reducere a datoriei publice, care au contribuit la pierderea unei părți a electoratului PSD în favoarea dreptei populiste.

Ulterior, PNL și USR au refuzat să intre din nou într-un guvern alături de social-democrați.

Sorin Grindeanu speră ca, la expirarea actualului acord, foștii parteneri de coaliție să accepte reluarea colaborării, dar pe baza unui program economic diferit. Liderul PSD vrea să evite noi reduceri de cheltuieli care ar putea alimenta nemulțumirea alegătorilor, poziție care intră în contradicție cu cea a liberalilor, susținători ai disciplinei fiscale și ai măsurilor de restrângere a deficitului.

Potrivit lui Grindeanu, PNL a refuzat să semneze un program detaliat de coaliție, ceea ce înseamnă că Executivul va trebui să își asigure sprijinul parlamentar pentru fiecare vot important în următoarele șase luni.

POLITICO observă că învestirea noului Guvern reduce posibilitatea declanșării unor alegeri anticipate imediat după expirarea acordului politic. Constituția României permite dizolvarea Parlamentului doar în anumite condiții, inclusiv respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură, astfel că încheierea înțelegerii dintre partide nu ar conduce automat la organizarea unui nou scrutin.

Grindeanu exclude un acord politic cu AUR

Deși PSD și AUR au votat împreună pentru înlăturarea fostului Guvern, liderul social-democrat a respins posibilitatea unei alianțe durabile cu formațiunea condusă de George Simion, invocând diferențele majore de viziune privind Uniunea Europeană și securitatea națională.

Grindeanu a relatat că, în timpul negocierilor privind bugetul pentru 2026, AUR s-a oferit să susțină un pachet de cheltuieli sociale în valoare de 300 de milioane de euro, solicitând în schimb sprijinul PSD pentru o altă chestiune, pe care nu a precizat-o. Propunerea a fost respinsă, social-democrații preferând să aștepte identificarea unui compromis cu PNL.

„Atât timp cât voi rămâne în această funcție, PSD nu va avea niciun acord cu AUR”, a declarat Sorin Grindeanu pentru POLITICO.

În aceste condiții, noul Guvern își începe mandatul cu sprijin parlamentar pentru o perioadă limitată și cu divergențe importante între partidele care au făcut posibilă învestirea sa, în special în privința politicilor economice și a reducerii deficitului bugetar.

Editor : A.D.