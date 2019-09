Poliţiştii, mustraţi de Bădălău: „Să nu mai fie leneşi şi aroganţi. Încep să am o decepţie, o dezamăgire”

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, preşedinte al PSD Giurgiu, a declarat, joi, că poliţiştii trebuie să asigure siguranţa cetăţeanului, să-şi facă datoria şi să nu mai fie „leneşi” şi „aroganţi”, relatează Agerpres.



„Am văzut în presă tot felul de minuni faţă de Serviciul Permise Giurgiu, consider că este un lucru extrem de urât, (...) nu-mi doresc ca Giurgiu să iasă în presa naţională cu evenimente de acest gen, ar trebui mult mai multă exigenţă şi prefectul să-şi facă datoria mult mai mult (...) Ne afectează când unul căruia escrocii ăia i-au dat permis fără să ştie să citească sau să aibă aptitudinile necesare ne calcă pe stradă. Singura relaţie a mea cu poliţia este să nu-mi ia permisul sau să nu plătesc amenzi la RAR, altfel nici nu-i cunosc şi nu mă interesează, dar ca senator pe mine mă interesează ca ei să asigure siguranţa cetăţeanului, copiii noştri să fie în siguranţă, să-şi facă datoria, să nu mai fie leneşi, să nu mai fie aroganţi (...) Mă uitam acum câţi copii morţi, nu-i găsesc, spargerea aia la mine e poveste, s-a încheiat, sunt trecute la pierderi, încep să am o decepţie, o dezamăgire, deşi ca ministru, făcând parte dintr-un guvern, nu ar trebui să spun lucrul ăsta, dar încep să cred că pur şi simplu oamenii ăştia îşi iau salarii degeaba”, a precizat Niculae Bădălău.



El a afirmat că a discutat cu primarii din judeţ şi a aflat că sunt localităţi în care nu mai există poliţist sau acesta este văzut la trei zile.



„Un primar din judeţul Giurgiu a spus că a văzut un singur poliţist, dar în rest rostul poliţistului de a şti care dau spargeri, care sunt violatori nu mai există, pentru că e o organizare proastă. Trebuie să revenim la vechea organizare sau la o organizare funcţională. Poliţiştii au început să devină unii cu burţi care nu răspund de nimic, ei ar trebui să răspundă de fiecare faptă antisocială, pentru aia îşi iau banii! Nu îşi iau banii să ne ia carnetele, să ne terorizeze cu nu ştiu ce, îşi iau banii să apere cetăţeanul, să ne apere copiii! (...) Acum s-a creat şi o motivare nefericită cu aceste cazuri de copii în ţară şi nu vreau să vorbesc contra lor, dar trebuie schimbate ideile astea şi personajele care dăunează. Aş reveni la posturile de poliţie din nou. Cred că ruralul, România nu e pregătită la un sistem de poliţie aşa cum este azi, nu funcţionăm aşa, cetăţeanul nu se mai simte apărat! Păi, noi nu plătim nişte hoţi care să stea cu alţii şi cu nişte incapabili, iertaţi-mi expresia dură! Îi judec doar pe siguranţa cetăţeanului, nu putem vedea pe străzi tot felul de bande care se bat, se atacă. Trebuie curăţat şi reorganizat sistemul”, a adăugat Bădălău.



El a spus că este nevoie de o altă formă de organizare în sistemul poliţienesc.



„Partea asta cu poliţia că noi am scos-o din zona militară şi am dus-o în partea civilă şi au sindicat şi au de toate le-a oferit o anumită largheţe, dar nu a mai funcţionat sistemul şi asta vedem astăzi cu ce se întâmplă în societate, cu copii morţi. Trebuie o altă formă de organizare şi de promovare”, a încheiat Niculae Bădălău.