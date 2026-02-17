Guvernul ar urma să taie indemnizația de hrană pentru cei care lucrează în sistemele de apărare și ordine publică, adică polițiștii și militarii. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat la Parlament că măsura a fost discutată în Coaliție, la propunerea Ministerului de Finanțe.

Întrebat dacă Guvernul va tăia norma de hrană în cazul polițiștilor și militarilor, Kelemen Hunor a răspuns: „Da, da”.

„Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele. În jur de 800 de milioane”, a transmis liderul UDMR, marți, la Parlament. Acesta susține că impactul ar fi de 2,4 - 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor de la Ministerul Finanțelor.

„Asta e propunerea și a rămas să discutăm”, a mai precizat Kelemen Hunor.

