Victor Ponta a spus vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că UDMR exagerează și „cineva trebuie să îi pună la locul lor”. Fostul premier a explicat această opinie, subliniind că formațiunea condusă de Kelemen Hunor a fost cea care l-a propus pe Crin Antonescu în Coaliție pentru a fi candidat unic – un măr otrăvit –, a luat și ministerul Finanțelor, „ceea ce nu pot să înțeleg”, iar acum îl „presează” pe Ilie Bolojan să numească un șef la SRI. „Cred că e prea mult” a afirmat Ponta.

„A fost propunerea UDMR, Crin Antonescu, a fost un măr otrăvit și cred că se va mai gândi Coaliția, pentru că românii vor altceva. Nu pe jocuri de culise, ci pentru că mesajul dat de români este foarte clar - vrem altceva. Propunerea a venit de la UDMR, de la Hunor Kelemen. Eu am o părere bună, și am lucrat bine cu cei de la UDMR. Dar, fiecare trebuie să știe locul. Am văzut că acum ne-au spus cine e președinte - Antonescu, au luat Ministerul de Finanțe, ceea ce nu pot să înțeleg. Nu vorbesc de persoană, vorbesc de importanța funcției. Acum ne-au spus cine trebuie să fie la SRI”, a declarat Ponta la Digi24.

Cred că e prea mult, și cred că cineva trebuie să îi pună înapoi la locul lor. Sunteți cetățeni ai României, sunteți oameni serioși, nu puteți cu 5% să puneți și președintele României, și șeful SRI, și ministrul Finanțelor și tot... Luați-o ușor! Îmi pare rău, poate o face Bolojan chestia asta, sau Marcel Ciolacu.

„Eu am lucrat cu ei și sunt oameni serioși. Exagerate punctele de vedere. Repet, e bine că sunt în Parlament, e bine că au oameni buni, dar să pună șeful SRI și președintele României e prea mult. Am văzut astăzi presiunea pe Bolojan să pună șeful SRI. Băi, lasă, că nu l-o pune UDMR-ul, șeful SRI-ului. Lasă să-l punem noi”, a adăugat fostul premier.

