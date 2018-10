Ponta, despre revenirea în PSD: Dacă pleacă Dragnea, nu se rezolvă problemele

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că nu se pune problema să revină în PSD şi că, în opinia, sa, problemele fostului său partid nu se vor rezolva nici dacă pleacă Liviu Dragnea.

Victor Ponta vorbește despre problemele cu Dragnea și despre revenirea în PSD

"Nu mă întorc la PSD nici eu, nici cei de faţă. Vă spun ce am în minte în acest moment şi ce gânduri avem cu Pro România pentru o construcţie pe termen mai lung. (...) Evident că eu vorbesc în special cu oameni care au votat PSD sau m-au votat pe mine, dar sunt şi oameni, mulţi, destui, care mi-au spus: 'îmi place de tine, te-aş vota, dar n-o să votez niciodată un PSD-ist'. Deci, sigur că ştim cui ne adresăm cu acest proiect. Eu n-am plecat din PSD doar pentru că am avut o problemă personală cu Dragnea. Eu am avut o problemă cu direcţia în care merge PSD. (...) Acum lucrurile se duc înapoi spre anii '90 şi, din acest punct de vedere, nici nu mă văd înapoi în PSD, nici nu văd că dacă pleacă Dragnea se rezolvă toate problemele. Dimpotrivă, s-ar putea să fie probleme mai grave. Apropo de acea scrisoare a celor care s-au revoltat contra lui Dragnea, eu nu eram de acord cu nimic din acea scrisoare", a spus Victor Ponta, citat de Agerpres.



Reprezentanţii Pro România din judeţele Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Sălaj, Bihor, Mureş şi Cluj au avut, marţi, la Cluj-Napoca, o întâlnire de lucru, la care au participat Victor Ponta, Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu, Nicolae Bănicioiu, Ioana Petrescu.



La conferinţa de presă au participat şi foştii miniştri Aurelia Cristea şi Ioan Rus.

