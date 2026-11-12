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Ponta dezvăluie că Bolojan l-a chemat la Cotroceni ca să-l roage să-l susțină pe Crin Antonescu în campania prezidențială

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crin antonescu victor ponta
Foto: capturi video Digi24
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Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit într-un podcast că Ilie Bolojan, președinte interimar la momentul la care face referire deputatul, l-a chemat la Cotroceni pentru o discuție în cadrul căreia l-a rugat să-l susțină pe fostul candidat PNL-PSD, Crin Antonescu, în cursa pentru cea mai importantă funcție în stat. 

Victor Ponta, candidat la rândul său în cursa pentru Cotroceni la momentul respectiv, dezvăluie că actualul șef al PNL, Ilie Bolojan, l-ar fi chemat la întâiul Palat al țării pentru a-i cere să-l susțină pe Crin Antonescu, susținut la momentul respectiv de către PNL-PSD-UDMR și minorități. 

Într-un podcast, fostul premier și șef al PSD a declarat: 

Uite, vreau să fac o destăinuire, apropo de, aici sper că nu se supără Bolojan. M-am văzut cu Bolojan când el era la Cotroceni. Știi de ce a vrut să mă vadă? Să îmi zică el: Domnule, nu vă puteți înțelege cu Crin?

Știi că a apărut după aia toată porcăria aia de la Bălăceanca și nu știu ce, că Bolojan a făcut campanie contra lui Crin. Deci noi doi, eu cu el față în față.

Ponta a mai adăugat că nu „este fan Bolojan”, dar susține că actualul lider al PNL a fost singurul care l-a susținut cu adevărat pe Crin Antonescu: „ Bolojan a încercat să îl ajute pe Crin, întreabă conlocutorul din discuție. Iar fostul șef de la Palatul Victoria spune: 

„A fost singurul. Și eu atunci i-am și zis: Domne, nu-i normal să mă sune el? Așa a fost. Nu sunt fan Bolojan dintr-un motiv foarte clar și foarte simplu, și am și votat moțiunea de cenzură. Părerea mea că s-a dat pe mâna useriștilor și rău a făcut.

Amintim, Crin Antonescu a fost candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale la alegerile prezidențiale din 2025. În 2009, Crin Antonescu a candidat la alegerile prezidențiale din partea PNL, fiind clasat pe locul 3, după Traian Băsescu (PD-L) și Mircea Geoană (PSD).

Totodată, Crin Antonescu a fost co-fondator al USL, participând în 2012 la procedura de demitere a lui Traian Băsescu din funcția de președinte. În ultimii ani, el s-a retras din prim-planul vieții politice.

Ilie Bolojan a preluat în februarie 2025 oficial mandatul de președinte interimar al României. La Palatul Cotroceni a avut loc o ceremonie oficială de preluare a mandatului lui Bolojan de la preşedintele demisionar Klaus Iohannis, care și-a încheiat oficial mandatul în funcția de președinte al țării.

Întreaga discuție dintre Victor Ponta și moderator poate fi urmărită AICI.

Editor : A.R.

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