Ponta: Dragnea a sugrumat-o cu șnurul de mătase pe Olguța Vasilescu

Victor Ponta, liderul Pro România, a comentat marți seară anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu privind retragerea candidaturii de la conducerea Ministerului Dezvoltării. Fostul președinte PSD a spus că „probabil va primi ceva în schimb” și din anunțul său câștigă Klaus Iohannis și Liviu Dragnea.

„Era de așteptat. Domnul Dragnea de mult a vrut să scape de Olguța Vasilescu, pentru că, la fel ca la doamna Firea, la fel ca la domnul Stănescu... Orice persoană pe care o vede ca un posibil rival este înlăturat. Nu plâng de grija doamnei Vasilescu pentru că până mâine va ține steagul strigătelor de luptă. Dar evident că doamna Olguța Vasilescu nu este un om prost, are alte defecte, dar știe că a fost lucrată și probabil va primi ceva în schimb”, a spus Victor Ponta, la Jurnalul de seară.

„Cred că din această discuție câștigă domnul Iohannis, pentru că a fost ferm și zice: m-am ținut, până la urmă PSD a făcut ce am zis eu. Câștigă Dragnea în felul lui tern: ați văzut că am terminat-o și pe Olguța. E un mesaj pentru cei foarte puțini pe care nu i-a dat încă afară din PSD: Dom'le, uite și pe Olguța am executat-o... așa de catifea. Știți, în Imperiul Otoman era obiceiul cu sugrumatul cu șnurul de mătase. A sugrumat-o cu șnurul de mătase și doamna Olguța va spune, ca și domnul Fifor, care fost dat afară de la Apărare că n-a semnat cu corvetele, va spune cât de fericită va fi să nu mai fie în funcție. E o politică bizantină”, a adăugat Victor Ponta.

