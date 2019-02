Ponta: Dragnea merge la Congresul PES să îşi anunţe sprijinul total pentru Timmermans

Fostul premier spune că, deşi l-a numit recent pe Frans Timmermans ca fiind „un duşman al României“ acum Dragnea merge la Madrid să arate sprijinul său şi al PSD pentru candidatura la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Liderul Pro România mai precizează că faptul că tot felul de bufoni şi marionete sunt împinse de Dragnea să apăra la televiziunile din România sau în Parlamentul European cu poziţii radicale anti-UE, anti-PES, anti-Timmermans sau anti-Kovesi nu reprezintă decât o monedă de schimb pe care Dragnea o foloseşte când are nevoie - „tot ce spun aceşti indivizi are valoare zero ( faptul că ei sunt fericiţi cu această poziţie penibilă este strict problema lor - obrazul gros şi mintea puţină îi ajută)”.