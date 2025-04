Ponta în 2014: deversările de la Porțile de Fier să fie decise de specialiști, nu politicieni. Acum spune că el a dat ordinul

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta a revenit sâmbătă cu un nou atac la adresa premierului Marcel Ciolacu în scandalul inundării satelor românești în timpul inundațiilor din 2014, acuzându-l de minciună și înscenare. Ponta aduce în sprijinul său o filmare de la ședința de guvern din 2014, când era premier, în care s-a discutat despre inundații: el a spus atunci ca eventuala decizie a deschiderii barajului Porțile de Fier pentru a ajuta Belgradul să fie luată de specialiști, nu de politicieni. După mai bine de 10 ani, în interviul din această săptămână la Robert Turcescu, Ponta se lăuda că el a „dat ordin peste structurile românești” să se deschidă barajul de la Porțile de Fier, ceea ce a dus la inundarea unor sate românești.

„Să-ți fie rușine Marcel Ciolacu! Ai știut de la început că totul este o minciună, o înscenare sordidă, o batjocorire a tragediei de la «Colectiv»! Si totuși l-ai lăsat pe Bogdan Popescu «omul cu banii PSD») să mintă milioane de români! Ți-ai înșelat colegii din Partid pe care i-ai pus să se facă de râs postând niște acuzații despre care tu știai că sunt false ! În loc sa iți faci datoria față de oameni, i-ai mințit si le-ai furat milioane de euro din bani publici - ca să finanțezi minciuna! De ce? Trebuie să îmi explici la un moment dat și mie și celor din PSD pe care i-ai târât după tine și românilor!”, a scris Victor Ponta sâmbătă pe Facebook, unde a postat o filmare de la ședința de guvern din 19 mai 2014, când era prim-ministru și se discuta despre inundații.

Ponta în 2014: Specialiștii să găsească soluții, nu oamenii politici

Fostul premier Ponta cerea în ședința respectivă o consultare cu autoritățile din Serbia, pentru a ajuta dacă este nevoie.

El a spus în ședință că Serbia a reușit „să evite catastrofe, inclusiv chiar inundarea Belgradului”.

„Aici, din punctul ăsta de vedere, împreună cu Apele Române și cu Hidroelectrica, să calculăm cât putem de bine ce se poate evacua pe Dunăre în așa fel încât să nu-i lăsăm nici pe ei cu apă prea multă, nici să ne inundăm noi. Să reușim să găsim acele soluții pe care doar specialiștii le pot spune, nu oamenii politici, apropo de debit, de cât de mult lăsăm la Porțile de Fier și cum controlăm această deversare a surplusului de apă”, a declarat Victor la ședința de guvern din 2014.

Pe de o parte, fostul premier menționa că Serbia a reușit să evite inundarea Belgradului, iar pe de altă parte a cerut să se calculeze câtă apă se poate deversa astfel încât „să nu-i lăsăm nici pe ei cu apă prea multă, nici să ne inundăm noi”.

Ponta a cerut explicit ca aceste calcule să fie făcute de specialiști, nu de „oamenii politici”.

Ponta în 2025: Am dat ordin peste structurile românești

După mai bine de 10 ani, în interviul de la Robert Turcescu, când a evocat acest episod, Ponta a spus că el a „dat ordin peste structurile românești” să fie deversate ape la Porțile de Fier, pentru că „ai noștri nu voiau să deschidă (barajul), fiindcă s-ar fi inundat partea românească”, arătând astfel că decizia a fost una politică, nu tehnică.

Decizia luată de el atunci a dus la inundarea unor localități de pe malul românesc al Dunării, după singur a recunoscut, dar a precizat că nu s-au înregistrat pagube mari sau victime omenești.

„Mi-au dat-o (cetățenia sârbă) fiindcă i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o s-o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul. Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindcă s-ar fi inundat partea românească. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate”, a declarat Victor Ponta în această săptămână la Robert Turcescu.

Mai mult, în toate postările pe acest subiect de când a izbucnit scandalul, Ponta menționează că a salvat vieți, „sute, poate mii de vieți din Serbia”, prin deciziile pe care le-a luat la inundațiile din 2014.

Cu toate acestea, în 2014, la ședința de guvern, tot el spunea că autoritățile din Serbia au reușit „să evite catastrofe, inclusiv inundarea Belgradului”.

Dragnea: Belgradul era deja inundat

Și Liviu Dragnea, care la momentul acela deţinea funcţia de vicepremier, spune că Ponta „denaturează adevărul în avantajul lui”.

„Nu am ştiut atunci că Ponta a făcut presiuni ca debitul de la Porţile de Fier să crească sau să dea drumul apelor fără să ţină cont de nimeni. Ponta bate câmpii ca de obicei şi, ca orice mitoman, la un moment dat minciunile ţi se sparg în faţă. La acel moment, Belgradul era deja inundat, erau deja mari probleme acolo, nu mai avea cu ce să ajute Victor Ponta Belgradul. El îmi delegase mie toate atribuţiile atunci pentru că mi-a zis că el nu se pricepe, nu înţelegea nimic. El a fost doar la episodul acela cu bărcuţa. Nu a dat Victor Ponta drumul la apă ca să salveze Belgradul, este exclus aşa ceva. Încă o dată o spun şi nu o spun cu răutate: Victor Ponta este bolnav, are această boală şi o ştiu de mult. La un moment dat oricăui mitoman îi bubuie în faţă”, a declarat Liviu Dragnea.

