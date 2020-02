Ponta, întrebat dacă ministrul Apărării ar fi potrivit ca premier: Dacă ar fi război, cel mai bun

Victor Ponta, președintele Pro România, a declarat luni că ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ar fi potrivit pentru postul de prim-ministru, dacă România ar fi în război. Declarația a fost făcută în contextul în care el îl propune pentru această funcție pe secretarul de stat Raed Arafat.

„Am discutat cu colegii din Pro România și cu ceilalți, suntem într-o situație specială. Nu putem sta cu țara fără guvern până în septembrie. (...) Acest scenariu PNL să se pice singur e total depășit de situație. Avem nevoie urgent ca domnul președinte să facă o propunere de guvern care să se ocupe de situația din țară și de ce va urma, nu doar de sistemul de sănătate, să avem un guvern care să poată da ordonanțe de urgență, un guvern care să nu piardă timp cu ședințele de partid și campaniile electorale. Toate forțele politice să înțeleagă că trebuie lăsate interesele de partid”, a spus Ponta, la Parlament.

El a mai spus că dacă Ludovic Orban mai are „o fărâmă de bun simț” ar trebui să depună mandatul: „Președintele poate să aleagă din această țară o persoană profesionistă, cu credibilitate, care să nu candideze după aceea la alegeri, ci să ia decizii imediate”.

„O persoană cu profilul lui Raed Arafat are experiența necesară și are încrederea publicului. Panica se combată cu încredere, în Orban nu are încredere nici cel mai fanatic penelist”, a completat Ponta, menționând însă că nu ar fi singurul om potrivit pentru propunere.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă ar fi potrivit ca prim-ministru, el a răspuns: „Dacă ar fi război, el ar fi cel mai bun. Slavă Domnului, nu avem război. Avem o criză fără precedent.”

Victor Ponta a reiterat faptul că PSD și PNL au o înțelegere cu privire la alegerile anticipate: „Această înțelegere trebuie să înceteze.”

„Cred că România nu rezistă fără guvern nici două săptămâni de acum înainte, oamenii intră în panică și nu știu ce se întâmplă. Câte un liberal mai pune pe Facebook să ne spălăm pe mâini. Nu de-asta plătim un guvern, să ne spună Rareș Bogdan să ne spălăm pe mâini”, a mai spus Victor Ponta, cu referire la cazurile tot mai multe de coronavirus din Europa.

Redactor: George Costiță