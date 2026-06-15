Fostul premier Victor Ponta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și avertizează că prelungirea crizei politice poate agrava problemele economice. „Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie”, a declarat politicianul.

Ponta: „Fiecare zi ne apropie mai mult de prăpastie”

Victor Ponta a declarat că formarea rapidă a unui nou guvern este esențială în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România.

„Da, sunt premize și în primul rând este o mare nevoie, o mare necesitate. Eu văd situația economică cu experiența pe care am acumulat-o, o situație economică din ce în ce mai gravă. Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie. Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline și așa suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, și cu cât durează criza politică mai mult, cu atât o să ne fie mai greu să ne revenim”, a spus fostul premier.

Întrebat despre viitorul Executiv și prioritățile acestuia, Ponta a susținut că indiferent de formula politică, noul guvern va fi forțat de realitățile economice să sprijine mediul privat: „Ceea ce știu sigur este că noul guvern va fi obligat, va fi obligat de realitate, de viața de zi cu zi, să se ocupe din nou de economia națională, de firmele românești, pentru că toate sunt cu apa la gură și o să rămânem fără firme și fără economie privată.”

Fostul premier a amintit și de măsurile adoptate în perioada în care a condus Guvernul.

„După cum știți, ca premier, am susținut cât am putut economia privată în zona taxării și noul guvern, că vrea, că nu vrea, trebuie să aibă grijă de firmele românești, că altfel nu o să mai aibă niciun fel de încasări la buget.”

Condițiile pentru susținerea noului Executiv

Victor Ponta a afirmat că a formulat două condiții politice în discuțiile privind viitorul cabinet.

Au fost două condiții pe care le-am enunțat: domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștri competenți. Vă spun sincer, cei pe care îi propusese domnul Tomac n-au mai ajuns la vot, dar majoritatea chiar erau oameni foarte competenți. A doua condiție politică pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la PACE, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare

Fostul premier a insistat asupra situației economice și a avertizat că lipsa unor măsuri rapide ar putea avea consecințe serioase.

„După atâția ani de politică, eu cred că acum obiectivul numărul unu este scoaterea României din depresia economică. Deja suntem într-o depresie economică. Firmele românești, angajații și asta trebuie să facă noul guvern. Dacă nu reușește, ne prăbușim cu toții.”

Despre PSD și negocierile pentru guvernare

Întrebat de ce PSD nu a avut reacții publice după desemnarea premierului, Ponta a susținut că social-democrații așteaptă clarificarea situației din PNL.

„Principala bătălie în cadrul PNL va fi pro sau contra guvern cu PSD. N-are nimeni din PNL nicio problemă nici cu Uniți pentru România, nici cu UDMR. Ilie Bolojan și echipa sa, din punctul meu de vedere, au și argumente, au o problemă cu guvernarea alături de PSD.”

Potrivit lui Ponta, strategia PSD este una de așteptare: „E normal ca cei din PSD să nu pună gaz pe foc până azi la ora 17.00 și după aceea, sigur, să discute cu premierul desemnat ce portofolii și ce politici vor fi în noul guvern.”

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Editor : C.A.