Deputatul PSD Victor Ponta a declarat că, în cazul în care moţiunea de cenzură va fi adoptată, iar actuala coaliţie va continua fără premierul Ilie Bolojan, acest scenariu ar reprezenta „o greşeală”. Fostul premier a adăugat că adevărata miză este ceea ce se va întâmpla după vot.

Întrebat la Parlament despre şansele ca moţiunea să fie adoptată, Ponta a spus că acestea sunt „destul de mari”.

„Destul de mari şi, din punctul ăsta de vedere, sigur, am trecut prin foarte multe moţiuni, multe au produs surprize, dar probabil că va trece. Însă ceea ce-mi doresc eu cel mai mult, aşa un pic fiind în exterior faţă de interesele stricte de partid, aş vrea să ştiu ce se întâmplă după moţiune, pentru că moţiunea e un moment de emoţie. Trece moţiunea. Vine ziua de miercuri. Ce se întâmplă miercuri? Cine se ocupă de ţară? Cine ia ce măsuri economice? Eu n-am votat acest guvern şi sigur că voi vota moţiunea de cenzură, pentru că n-am crezut că va funcţiona în formula actuală. Şi din păcate am avut dreptate. Dar mai spun că nimeni nu spune foarte clar ce va urma după. Dacă rămâne aceeaşi coaliţie doar fără domnul Bolojan, sincer cred că e o greşeală”, a afirmat Ponta.

Posibile formule de guvernare

Ponta a reamintit că a susţinut ideea ca PSD să discute cu AUR.

„După cum ştiţi, de aproape un an am tot spus că PSD trebuie să vorbească cu AUR. M-au certat şi cei de la PSD şi cei de la AUR, dar mi-au dat dreptate. Acum, da, spun că ar trebui ca principalele partide votate de români şi care au numărul de parlamentari măcar să încerce să formeze o majoritate. Dacă nu, ok, se poate forma PSD cu PNL. (...) Dar dacă rămâne guvernul actual, cum poate să guverneze până la urmă al patrulea partid al ţării, USR-ul, singur şi cu domnul Bolojan? E imposibil. (...) Sunt convins că, dincolo de moţiune, PSD - cel care a iniţiat - şi AUR, trebuie să spună: „Dacă trece moţiunea, vom face următorul lucru”. Nu pot să spună: „Vom face moţiune că nu ne place de Bolojan”. Eu n-am nicio problemă personală cu Bolojan”, a explicat fostul premier.

„Eu nu cad în acest penibil de aruncat cu vorbe”

Potrivit acestuia, compromisul va fi mai mare pentru PNL „care îşi va schimba miercuri liderul şi îşi va da seama”.

„Din păcate, oamenii aruncă cu vorbe, după care şi le iau înapoi brusc. Uite, de exemplu, sunt convins că toţi cei care ziceau de doamna Şoşoacă că e cu ruşii şi că nu ştiu ce, dacă nu votează moţiunea o să-şi dea seama că e o pro-europeană doamna Şoşoacă. Eu nu cad în acest penibil de aruncat cu vorbe, eu întreb lucruri foarte concrete şi serioase. Mi-am adus aminte când a picat guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. A doua zi aveam pregătit guvern, miniştri, programe diferite, sigur, de ceea ce fusese. Eu sunt foarte interesat de ce se întâmplă miercuri, pentru că situaţia economică e foarte proastă, pentru că ceea ce spunea domnul Bolojan referitor la PNRR, la SAFE, e adevărat, da, nu ne permite să pierdem anumite lucruri, şi pentru că eu sunt de părere că acest guvern nu putea continua, dar sunt de părere că întotdeauna trebuie să te pregăteşti ce pui în loc”, a transmis Victor Ponta.

Editor : Ana Petrescu