Video Ponta: Şanse mari ca moţiunea să treacă. Dacă va rămâne aceeaşi coaliţie fără Bolojan, e o greşeală

Victor Ponta
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin
Posibile formule de guvernare „Eu nu cad în acest penibil de aruncat cu vorbe”

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat că, în cazul în care moţiunea de cenzură va fi adoptată, iar actuala coaliţie va continua fără premierul Ilie Bolojan, acest scenariu ar reprezenta „o greşeală”. Fostul premier a adăugat că adevărata miză este ceea ce se va întâmpla după vot.

Întrebat la Parlament despre şansele ca moţiunea să fie adoptată, Ponta a spus că acestea sunt „destul de mari”.

„Destul de mari şi, din punctul ăsta de vedere, sigur, am trecut prin foarte multe moţiuni, multe au produs surprize, dar probabil că va trece. Însă ceea ce-mi doresc eu cel mai mult, aşa un pic fiind în exterior faţă de interesele stricte de partid, aş vrea să ştiu ce se întâmplă după moţiune, pentru că moţiunea e un moment de emoţie. Trece moţiunea. Vine ziua de miercuri. Ce se întâmplă miercuri? Cine se ocupă de ţară? Cine ia ce măsuri economice? Eu n-am votat acest guvern şi sigur că voi vota moţiunea de cenzură, pentru că n-am crezut că va funcţiona în formula actuală. Şi din păcate am avut dreptate. Dar mai spun că nimeni nu spune foarte clar ce va urma după. Dacă rămâne aceeaşi coaliţie doar fără domnul Bolojan, sincer cred că e o greşeală”, a afirmat Ponta.

Posibile formule de guvernare

Ponta a reamintit că a susţinut ideea ca PSD să discute cu AUR.

„După cum ştiţi, de aproape un an am tot spus că PSD trebuie să vorbească cu AUR. M-au certat şi cei de la PSD şi cei de la AUR, dar mi-au dat dreptate. Acum, da, spun că ar trebui ca principalele partide votate de români şi care au numărul de parlamentari măcar să încerce să formeze o majoritate. Dacă nu, ok, se poate forma PSD cu PNL. (...) Dar dacă rămâne guvernul actual, cum poate să guverneze până la urmă al patrulea partid al ţării, USR-ul, singur şi cu domnul Bolojan? E imposibil. (...) Sunt convins că, dincolo de moţiune, PSD - cel care a iniţiat - şi AUR, trebuie să spună: „Dacă trece moţiunea, vom face următorul lucru”. Nu pot să spună: „Vom face moţiune că nu ne place de Bolojan”. Eu n-am nicio problemă personală cu Bolojan”, a explicat fostul premier.

„Eu nu cad în acest penibil de aruncat cu vorbe”

Potrivit acestuia, compromisul va fi mai mare pentru PNL „care îşi va schimba miercuri liderul şi îşi va da seama”.

„Din păcate, oamenii aruncă cu vorbe, după care şi le iau înapoi brusc. Uite, de exemplu, sunt convins că toţi cei care ziceau de doamna Şoşoacă că e cu ruşii şi că nu ştiu ce, dacă nu votează moţiunea o să-şi dea seama că e o pro-europeană doamna Şoşoacă. Eu nu cad în acest penibil de aruncat cu vorbe, eu întreb lucruri foarte concrete şi serioase. Mi-am adus aminte când a picat guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. A doua zi aveam pregătit guvern, miniştri, programe diferite, sigur, de ceea ce fusese. Eu sunt foarte interesat de ce se întâmplă miercuri, pentru că situaţia economică e foarte proastă, pentru că ceea ce spunea domnul Bolojan referitor la PNRR, la SAFE, e adevărat, da, nu ne permite să pierdem anumite lucruri, şi pentru că eu sunt de părere că acest guvern nu putea continua, dar sunt de părere că întotdeauna trebuie să te pregăteşti ce pui în loc”, a transmis Victor Ponta.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Digi Sport
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic, asta ar însemna”. Ce spune despre refacerea coaliției
INSTANT_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD anunță că toți secretarii de stat și prefecții numiți de partid în Guvernul Bolojan au demisionat
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi în plenul reunit al Parlamentului
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”: Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treabă
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
„Trebuie să scăpăm de acest prim-ministru”. Sorin Grindeanu spune că are încredere că parlamentarii vor vota moțiunea anti-Bolojan
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Replica lui Ciprian Ciucu pentru Nicușor Dan: „Unde este dilema...
alimentare cu benzina la pompa
Avertisment pe piaţa carburanţilor: motorina s-ar putea scumpi, iar...
Ultimele știri
Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
William și Kate, 15 ani de căsnicie. Imagini de colecție și povestea rochiei care a rămas în istorie. Cum a...
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Îi este tot mai greu să se uite la filmele sale din tinerețe. George Clooney: Dumnezeule, omul acela nici...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte