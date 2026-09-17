Victor Ponta vrea să fie premier și spune că, dacă va fi desemnat, va discuta cu toate grupurile parlamentare, mai puțin cu USR, în contextul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea șefului Guvernului. El invocă și „legitimitatea” celor 1,3 milioane de voturi obținute anul trecut la prezidențiale. Fostul prim-ministru este la al cincelea mandat în Legislativ și a intrat în Parlament ca deputat PSD, iar acum este în Grupul parlamentar Uniți pentru România.

„Am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut”, a declarat Victor Ponta, joi după ce a ieșit din biroul președintele Camerei Deputaților, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va avea susținerea parlamentarilor PSD, în contextul în care a făcut parte din acest partid, Ponta a răspuns: „Și domnul Nicușor Dan a făcut parte din USR, alți PNL-iști sunt de la PD. Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim că nu avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicușor Dan.”

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Ponta nu i-a cerut lui Grindeanu să îl susțină la șefia Guvernului

Întrebat dacă președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-ar susține pentru funcția de premier, Ponta a spus: „Nu i-am cerut acest lucru. Asta trebuie să decidă președintele pe cine nominalizează, dar nu poate să spună domnul președinte că nu are pe cine sau să se plângă cineva. Are pe cine.”

Ponta susține că are în spate 1,3 milioane de voturi obținute la alegerile prezidențiale de anul trecut.

„Am 1,3 milioane de voturi, mult mai mult decât USR, de exemplu”, a afirmat Victor Ponta.

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Ponta, despre susținere: „De la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie”

Întrebat de unde ar putea obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern, Ponta a răspuns: „De la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie deja, nu mai suntem la marginea ei, suntem în prăpastie și care înțeleg că acest dezastru de fapt nu folosește nimănui, că trebuie să luăm măsuri rapide, de relansare, și trebuie să redăm și oamenilor și mediului economic speranța că există o gândire care să ofere stabilitate și predictibilitate.”

Victor Ponta spune că, dacă va fi desemnat premier, va discuta cu toate grupurile parlamentare, cu o singură excepție.

„Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toate grupurile, mai puțin cu USR”, a declarat Ponta.

Întrebat ce va face în cazul în care Nicușor Dan va opta pentru un premier tehnocrat, Ponta a răspuns: „Așteptăm. Când? Astăzi desemnează? Imediat după, mă sfătuiesc cu colegii mei de la grupul Uniți pentru România și imediat vă spunem.”

Editor : Ana Petrescu