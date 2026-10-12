Ponta spune că jocurile PSD sunt „aberante și inexplicabile”: Guvernul Niculescu, ultima şansă înainte de sinuciderea clasei politice

Grupul parlamentar Uniţi pentru România este gata să facă parte din Guvernul propus de Luca Niculescu şi nu va condiţiona votul de învestitură de participarea la guvernare, a declarat deputatul Victor Ponta luni, după întâlnirea cu premierul desemnat, menţionând că, dacă pică şi acest Guvern, va fi un „dezastru naţional” pe care nimeni nu-l controlează.

„Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a spus Victor Ponta, informează Agerpres.

„Noi suntem independenţi, nu suntem chiar tehnocraţi (...), vom lua o decizie în momentul în care domnia sa (Luca Niculescu - n.r.) vine cu lista, dar că noi vrem să avem Guvern cu puteri depline. Spre deosebire de alţii, chiar înţelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică şi acest Guvern, va fi un dezastru naţional pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic, că nu suntem aşa de mulţi, dar suntem serioşi, ceea ce e important. Nu am pus condiţia 'dacă nu e cineva de la UPR, nu o să votăm'. Nici vorbă de aşa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică şi vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima şansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca ţară, ca şi clasă politică”, a afirmat Victor Ponta, membru al grupului.

Jocuri aberante

Referitor la situaţia de blocaj politic în care PSD condiţionează participarea la guvernare, Ponta a spus că aceste „jocuri” politice sunt „absolut aberante şi inexplicabile”, în condiţiile în care România este „în faliment cu totul”. El a apreciat că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a avut o poziţie „extrem de raţională”.

„Am văzut că domnul Bolojan a cedat, ca să spun aşa, a avut o poziţie extrem de raţională: votăm, nu mai suntem noi în Guvern, pentru că ne-aţi dat jos. Aia că m-aţi dat jos ca să mă puneţi la loc nu are niciun sens. Aici, jocul aşa de copii nu-şi are rostul. Cred că la momentul votului pentru Guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o şansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem ca şi clasă politică”, a susţinut Ponta.

Victor Ponta a mai spus că PSD are o „strategie sofisticată”, încât nici el, care a fost la conducerea acestui partid, nu înţelege.

„Credeam că îi cunosc până zilele astea, dar zilele astea m-am gândit că au o strategie atât de sofisticată încât nici măcar eu nu înţeleg şi sunt convins că va veni această strategie mâine, poimâine şi o să facă ceea ce trebuie să facă un partid mare”, a adăugat Ponta.

În opinia lui, acest Guvern are un prim-ministru desemnat care poate fi acceptat de absolut toată lumea şi, în afară de AUR, toate partidele vor pierde la alegerile anticipate.

„Dacă îşi închipuie cineva de la PSD, PNL, USR, UDMR că o să câştige, făcând ţara praf ca să meargă la anticipate, înseamnă că habar n-au de politică. O să plătească toţi patru”, a afirmat Ponta, subliniind că PSD „nu va mai ieşi pe primul loc".

El a mai arătat că Luca Niculescu are nevoie absolut de sprijinul direct, deschis al preşedintelui Nicuşor Dan. „Aşa e absolut normal să se întâmple şi doar domnul preşedinte al României poate să-i cheme pe Grindeanu şi pe Bolojan şi pe Kelemen Hunor la aceeaşi masă”, a apreciat Victor Ponta.

„Rezultate remarcabile”

Liderul grupului UPR, Răzvan Chiriţă, a precizat, răspunzând unei întrebări referitoare la eventualitatea participării la guvernare, că Victor Ponta ar putea ocupa o astfel de poziţie, având în vedere experienţa sa, că a trecut cu România printr-o perioadă similară cu cea de acum şi a avut „rezultate remarcabile”, a luat cele mai bune măsuri liberale.

„Aceste lucruri le-am discutat şi cu domnul Luca Niculescu. Nu am intrat în discuţii privind portofoliile, aşteptăm să finalizeze programul de guvernare şi, dacă va aprecia util sprijinul domnului Ponta în viitorul Cabinet, cu siguranţă domnul Ponta se va regăsi printre numele de miniştri”, a mai spus acesta.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a avut luni noi consultări pentru formarea viitorului Guvern, cu reprezentanţii Uniunii Salvaţi România, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, ai Grupului PACE - Întâi România şi cu cei ai Grupului parlamentar Uniţi pentru România.

Niculescu a avut deja întâlniri cu liderii Partidului Social Democrat, Partidului Naţional Liberal şi Uniunii Democrate Maghiare din România.

Editor : Sebastian Eduard