Ponta: Statul român nu și-a făcut datoria după Colectiv. Mi-am dat demisia în speranța că vom avea paturi pentru arși

Victor Ponta a comentat la Digi24 tragedia care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un club din Macedonia de Nord. „Nimeni nu învață din experiențele triste ale altor țări,” a spus candidatul la prezidențiale, precizând că au trecut 10 ani de la tragedia similară care a avut loc în Colectiv și încă nu avem paturi pentru arși. „Statul român nu și-a făcut datoria după Colectiv,” a adăugat Ponta.

„Vreau să spun doar că mă rog pentru cei care au murit, pentru familiile lor și mă gândesc cum, iată, nimeni nu învață niciodată din experiențele triste ale altor țări,” a declarat Victor Ponta despre incendiul care a făcut zeci de morți în Macedonia de Nord.

Întrebat despre motivele pentru care a postat pe rețelele sociale un mesaj pentru victimele din Macedonia de Nord și cum răspunde celor care i-au reproșat că este cinic, Ponta a răspuns că „Mesajul era în limba engleză și nu vreau să obțin voturi din Macedonia de Nord”.

„Pur și simplu mă gândesc că este o tragedie cumplită. Mă rog pentru familiile și cei care au de suferit și, de asemenea, mă gândesc că m-aș bucura să știu că nici în România, în nicio altă țară din lume nu se mai pot repeta asemenea tragedii, dacă se iau măsurile necesare,” a precizat politicianul.

Despre cei care îl cred în continuare responsabilul moral pentru tragedia din Colectiv, Ponta spune că nu se consideră vinovat și și-a dat demisia „în speranța că următorul prim-ministru, următorul guvern, va lua măsuri ca în România să avem paturi pentru arși”.

„Asta nu e adevărat și știți și dumneavoastră că nu e adevărat. Adevărat este altceva, că statul român nu și-a făcut datoria după. Astăzi, când vorbim, în România, dacă avem arși, îi suim în avion și îi trimitem în străinătate. Au trecut 10 ani de la acea tragedie. Eu am demisionat din funcție, deși sigur nu era un loc sub autoritatea statului, era un loc privat. Dar am considerat că în statul român trebuie să existe întotdeauna cineva care-și asumă responsabilitatea.

După mine, de câte ori au mai fost incendii și oameni morți în spitale, nu și-a dat nimeni nicio demisie, dar eu cred că am făcut bine, însă în același timp mi-am dat demisia în speranța că următorul prim-ministru, următorul guvern, va lua măsuri ca în România să avem paturi pentru arși, să avem un sistem mai bun. Nu îl avem la 10 ani după, iar cel care a profitat politic de pe urma acelei tragedii, domnul Klaus Iohannis, a plecat din funcție într-un mod rușinos și jenant pentru România,” a declarat Ponta.

