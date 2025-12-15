„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură cu viitorul României

Președintele Nicușor Dan s-a declarat optimist în legătură cu viitorul României, luni, la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Finlanda. Șeful statului a remarcat că românii sunt un „popor latin, emoțional”, însă, pe termen lung, societatea română a progresat și s-a maturizat.

Nicușor Dan și-a declarat „optimismul cu privire la România” luni, în cadrul unei întâlniri cu comunitatea română din Finlanda, la sediul ambasadei de la Helsinki.

„Dacă ne uităm pe termen scurt, vedem oscilații mari. Popor latin, emoțional, de la agonie la extaz distanța e scurtă. Dacă privim însă pe termene mai lungi și dacă privim în comparație cu vecini de-ai noștri, care n-au avut oportunitatea să intre în Uniune (Europeană - n.r.) acum 20 de ani, când am intrat noi, vedem un progres și vedem o maturizare a societății, care nu poate să ducă decât înainte. Deci vreau să vă transmit optimismul meu și dorința de a lucra împreună pentru binele acestei țări”, a declarat Nicușor Dan în fața reprezentanților comunității românești din Finlanda.

