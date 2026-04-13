„Poporul maghiar se bazează pe Europa”. Mesajul lui Sorin Grindeanu după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria

Preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul PSD Sorin Grindeanu l-a felicitat, luni, pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, subliniind că aşteaptă consolidarea proiectelor comune, precum şi dezvoltarea unora noi, în special în contextul parteneriatului euro-atlantic.

„Poporul maghiar se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis tuturor prin victoria lui Peter Magyar. Aştept cu nerăbdare consolidarea proiectelor noastre comune şi dezvoltarea unora noi, deoarece România şi Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO şi UE. Felicitări Peter Magyar!”, a scris Grindeanu pe reţeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria ar urma să obţină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în faţa liderului opoziţiei, Peter Magyar.

Prezenţa la urne a fost una record în Ungaria - 77,8%.

Editor : Ș.R.