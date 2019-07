Posibil criminal în serie la Caracal. Ministrul de interne: Tragedia e așa de mare, că nu pot să vorbesc coerent

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, susţine că a luat toate măsurile care se impun în cazul revoltător de la Caracal. Şeful Poliţiei Române şi cel de la Poliţia Olt au fost destituiţi vineri seară, dar pare prea puţin pentru o tragedie atât de mare şi o garanţie palidă că asemenea grozăvii nu se vor repeta. Ministrul de interne, aflat în funcție de doar 48 de ore, venea din niște vizite la structurile din subordine atunci când a fost anunțat despre caz. Spune că imediat a plecat la fața locului, alături de șeful Poliției Române, Ioan Buda - pe care între timp l-a și demis - și promite că nu va pleca până la finalizarea anchetei. Iată dialogul celor doi oficiali cu jurnaliștii, vineri seara:

Nicolae Moga, ministru de interne: Lucrurile n-au fost așa cum ar trebui să fie, este singurul lucru pe care pot să vi-l spun la ora asta. Motiv pentru care am propus demiterea șefului Poliției Române, care este lângă mine, demiterea prefectului județului, care trebuia să colaboreze cu Inspectoratul de aici, da? De asemenea, avem înlocuitor....Unde e dl. Dragnea?.. încă de astăzi dl. Dragnea, locțiitorul dlui... inspector-șef general îl va înlocui imediat pe dl. Buda. Și atunci, trebuie să luăm aceste măsuri, pentru că nu pot să mă bag eu în ancheta procurorului, a Ministerului Public. Ancheta este o anchetă complexă și atunci toate rezultatele... eu nu plec de-aici până nu finalizăm ancheta... toate rezultatele vi le vom pune la dispoziția dvs, pentru că vreau să asigur opinia publică: chiar dacă sunt de 48 de ore ministru, atâta timp cât voi fi ministru, n-o să las și cel puțin o să încerc să fac tot posibilul ca acest tragic eveniment să nu se mai întâmple.

Reporter: Când ați fost anunțat, când ați aflat despre acest caz?

Nicolae Moga: Cred că astăzi după-masă, în jurul prânzului, în jurul orei 13:00. Eu am avut un program, că știți că am zis că mă duc la structurile din subordine, am avut un program astăzi de am fost la mai multe structuri din subordine și când am ajuns în minister, atunci am aflat, ați văzut, imediat am luat, am vrut să vin neapărat la fața locului, pentru că nu ne jucăm cu viața oamenilor. (...) Nici nu pot să vă spun cum s-a acționat, pentru că tragedia e așa de mare, încât vedeți că nici nu pot să vorbesc coerent acum”.

Ioan Buda, șeful demis al Poliției Române, aflat alături de ministru: Vreau să vă spun că am luat act de demiterea mea și datorită faptului că am avut niște intervenții neadecvate, pe care mi le asum, am fost înștiințat și mi s-a raportat cronologic evenimentele care s-au derulat aici, știu despre ce este vorba, cunosc exact cam ce activități s-au desfășurat în acest caz. În continuare, toate evenimentele vor fi coordonate de către comisar-șef Dragnea Florin.

Reporteri: Puteau interveni polițiștii mai devreme de ora 6:00?

Ioan Buda: Nu puteau interveni polițiștii mai devreme de ora 6:00, pentru că procurorul nu a permis intervenția poliției până la ora 6:00.