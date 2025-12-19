POT acceptă să se alieze cu partidul Dianei Șoșoacă, după ce aceasta a cerut unificarea suveraniștilor. Nicio reacție de la AUR

Reprezentanții POT au transmis, pentru Digi24.ro, că formațiunea este de acord să se alieze cu S.O.S România pentru a forma un pol politic al forțelor suveraniste. AUR nu a transmis până acum dacă George Simion ar fi de acord să se împace cu Diana Șoșoacă și să facă o alianță.

„Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală.

A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectând normele democratice și principiile statului de drept”, au transmis reprezentanții POT, la solicitarea Digi24.ro.

Formațiunea susține că actuala coaliție de guvernare „a ales destabilizarea ca metodă de supraviețuire politică”. „Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice. Aceste practici erodează încrederea publică, alterează climatul politic, adâncesc polarizarea socială și reprezintă o amenințare directă pentru viitorul democratic al României.

În acest context, coordonarea forțelor de opoziție nu este doar legitimă, ci absolut necesară, mai transmite formațiunea. Responsabilitatea partidelor, cu adevărat democratice, este să acționeze în interesul național. Susținem organizarea urgentă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea conturării unor direcții concrete de acțiune. Așteptam cu deschidere propunerile inițiatorilor”, mai transmite partidul condus de Anamaria Gavrilă.

Reacția reprezentanților POT vine în contextul în care Diana Șoșoacă a lansat o scrisoare prin care le cere lui George Simion, liderul AUR, și președintei POT, Anamaria Gavrilă, unificarea „suveraniștilor” într-un pol politic comun, care să preia puterea, să demită Guvernul și să declanșeze alegeri anticipate.

Până în acest moment, reprezentanții AUR nu au comentat apelul Dianei Șoșoacă.

