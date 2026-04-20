POT acuză „o punere în scenă, menită să păcălească opinia publică”. „Se sacrifică un personaj, pentru a salva un mecanism”

Partidul Oamenilor Tineri atrage atenţia asupra faptului că nu asistăm la o criză politică zilele acestea, ci la „o punere în scenă cinică, cu un scenariu reciclat, menită să păcălească din nou opinia publică”. În opinia liderilor POT, aceeaşi coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR „îşi schimbă decorul, dar păstrează intact mecanismul care a adus România în impas”. În opinia POT, „România are nevoie de o ruptură reală de acest sistem, nu are nevoie de o reconciliere națională între cei care au produs criza”.



„Nu asistăm la o ruptură, ci la o rotaţie de imagine, în care responsabilitatea este mutată de pe sistem pe un singur om, iar cei care au construit problema se pregătesc, fără ruşine, să joace din nou rolul de salvatori.



Se schimbă premierul, dar sistemul rămâne intact, pentru că se păstrează partidele. Se schimbă figurile, dar deciziile sunt aceleaşi. Se sacrifică un personaj, aruncându-se vina pe el, pentru a salva un mecanism care, de ani de zile, funcţionează împotriva intereselor românilor.



Aceleaşi partide care au girat: creşterea continuă a taxelor şi impozitelor, explozia preţurilor, îndatorarea accelerată a României, risipa bugetară şi capturarea instituţiilor, se prezintă drept soluţia salvatoare şi rămân la butoane”, arată POT într-un comunicat preluat de Agerpres.

„Am mai văzut acest teatru politic. Cu Ludovic Orban. Cu Florin Cîţu. Cu Nicolae Ciucă. Cu Marcel Ciolacu. De fiecare dată ni s-a spus că "problema este premierul". De fiecare dată, după schimbare, românii au primit exact acelaşi lucru: aceleaşi politici falimentare, aceiaşi privilegiaţi, aceleaşi costuri suportate de cetăţeni.



Mai grav, în spaţiul public este reîncălzită ideea toxică, transmisă inclusiv prin voci din zona suveranistă pe care mulţi români le consideră de încredere, potrivit căreia "nu se poate guverna fără PSD sau fără PNL".



Este o minciună convenabilă pentru cei care nu vor să plece de la putere şi o capcană pentru români. POT respinge categoric această manipulare! România NU are nevoie de o "reconciliere naţională" între cei care au produs criza. România are nevoie de o ruptură reală de acest sistem”, se mai arată în comunicat.

Soluția oferită este aceea a unui guvern „fără PSD și PNL”.



„Mitul că nu există alternativă este instrumentul prin care aceleaşi partide îşi perpetuează controlul de peste trei decenii. Este timpul ca această iluzie să fie spulberată”, arată șefa POT, Anamaria Gavrilă, care adaugă că Partidul Oamenilor Tineri „nu va gira această farsă politică. România nu mai poate fi guvernată prin rotaţie de cadre şi reciclare de eşecuri”.

