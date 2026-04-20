POT acuză „o punere în scenă, menită să păcălească opinia publică”. „Se sacrifică un personaj, pentru a salva un mecanism”

Anamaria Gavrilă, președinta POT. Inquam Photos / George Călin

Partidul Oamenilor Tineri atrage atenţia asupra faptului că nu asistăm la o criză politică zilele acestea, ci la „o punere în scenă cinică, cu un scenariu reciclat, menită să păcălească din nou opinia publică”. În opinia liderilor POT, aceeaşi coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR „îşi schimbă decorul, dar păstrează intact mecanismul care a adus România în impas”. În opinia POT, „România are nevoie de o ruptură reală de acest sistem, nu are nevoie de o reconciliere națională între cei care au produs criza”.

„Nu asistăm la o ruptură, ci la o rotaţie de imagine, în care responsabilitatea este mutată de pe sistem pe un singur om, iar cei care au construit problema se pregătesc, fără ruşine, să joace din nou rolul de salvatori.

Se schimbă premierul, dar sistemul rămâne intact, pentru că se păstrează partidele. Se schimbă figurile, dar deciziile sunt aceleaşi. Se sacrifică un personaj, aruncându-se vina pe el, pentru a salva un mecanism care, de ani de zile, funcţionează împotriva intereselor românilor.

Aceleaşi partide care au girat: creşterea continuă a taxelor şi impozitelor, explozia preţurilor, îndatorarea accelerată a României, risipa bugetară şi capturarea instituţiilor, se prezintă drept soluţia salvatoare şi rămân la butoane”, arată POT într-un comunicat preluat de Agerpres.

„Am mai văzut acest teatru politic. Cu Ludovic Orban. Cu Florin Cîţu. Cu Nicolae Ciucă. Cu Marcel Ciolacu. De fiecare dată ni s-a spus că "problema este premierul". De fiecare dată, după schimbare, românii au primit exact acelaşi lucru: aceleaşi politici falimentare, aceiaşi privilegiaţi, aceleaşi costuri suportate de cetăţeni.

Mai grav, în spaţiul public este reîncălzită ideea toxică, transmisă inclusiv prin voci din zona suveranistă pe care mulţi români le consideră de încredere, potrivit căreia "nu se poate guverna fără PSD sau fără PNL".

Este o minciună convenabilă pentru cei care nu vor să plece de la putere şi o capcană pentru români. POT respinge categoric această manipulare! România NU are nevoie de o "reconciliere naţională" între cei care au produs criza. România are nevoie de o ruptură reală de acest sistem”, se mai arată în comunicat.

Soluția oferită este aceea a unui guvern „fără PSD și PNL”.

„Mitul că nu există alternativă este instrumentul prin care aceleaşi partide îşi perpetuează controlul de peste trei decenii. Este timpul ca această iluzie să fie spulberată”, arată șefa POT, Anamaria Gavrilă, care adaugă că Partidul Oamenilor Tineri „nu va gira această farsă politică. România nu mai poate fi guvernată prin rotaţie de cadre şi reciclare de eşecuri”.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
hakan fidan
2
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
4
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
5
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
csoma botond face declaratii
Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”
ilie bolojan face declaratii
Mesajul transmis de Ilie Bolojan lui Rumen Radev, după victoria în alegerile din Bulgaria
sigla psd
PSD acuză o „campanie de tip nazist” împotriva membrilor și susținătorilor săi. Partidul va sesiza CNCD și Parchetul
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei care azi le contestă. Nu accept șantajul și populismul PSD”
george simion
George Simion exclude o guvernare cu PSD sau cu PNL: Ne dorim alegeri anticipate 
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
Începe ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag sprijinul...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
Radu Miruta
Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul...
Ultimele știri
Primele nume din viitorul Guvern al Ungariei au fost anunțate de Peter Magyar, viitorul prim-ministru
Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialele TV „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Citește mai multe
