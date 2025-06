Partidul Oamenilor Tineri a intrat în Legislativ la ultimele alegeri, cele din decembrie, cu destul avânt, pe valul suveranist. S-a asociat, pe rând, cu Călin Georgescu, apoi cu AUR, având chiar o candidaturǎ dublǎ la prezidențiale cu George Simion. Totuși, partidul și-a pierdut din strălucire şi din membri, ajungând chiar fără grup senatorial, fiindcă a fost desființat. Cum ar spune președinta partidului, POT e „gone” mai repede decât am fi anticipat. Scăderea bruscǎ a formațiunii politice este efectul lipsei clare a unei direcții, a lipsei măsurilor, al figurilor slabe, nepregǎtite și al membrilor de familie de pe liste, dar și al comportamentului agresiv al președintei partidului, Anamaria Gavrilă.

În campania pentru parlamentare, pe rețelele sociale s-a creat un oarecare entuziasm cu privire la acest partid. Partidul Oamenilor Tineri a fost asociat cu cel care s-a clasat pe locul I la prezidențiale, în primul tur din 2024, Cǎlin Georgescu. POT l-a susținut constant pe Georgescu și i-a preluat discursul.

Anamaria Gavrilă provine din AUR. A fost aleasǎ în Parlament, în 2020, pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, dar a plecat în 2023 si și-a creat propria formațiune politicǎ.

„Sloganele nu ţin locul acţiunii politice coerente şi o atitudine timorată de puterea aparentă a altor partide nu are forţa necesară de a impune o nouă viziune pentru România. Iar pentru mine, a continua în această formulă, ar înseamnă a rămâne resemnată că mai mult nu se poate pentru români”, a declarat Gavrilă in momentul în care a părăsit AUR.

Ulterior, s-a tras în pozǎ cu George Simion, autointitulându-se moștenitorii lui Călin Georgescu și asumându-și o candidaturǎ comunǎ la prezidențiale, pentru a evita riscul ca BEC sǎ invalideze una dintre candidaturi. În final, Gavrilă a fost cea care s-a retras şi l-a susținut pe Simion.

Partidul nu a prezentat niciodată măsuri clare, o viziune, un program. Ce aflǎm de pe site-ul partidului este: „Misiunea de Român este să lăsăm o țară mai bună, în care românii trăiesc în armonie, prosperitate și cu demnitate pe plan internațional”.

Întrebată într-o emisiune la Realitatea Plus ce i-a plăcut din planul lui Călin Georgescu, Gavrilă a răspuns: „Cel mai mult din programul dlui Georgescu este această iubire de semeni pe care este foarte greu s-o înțelegi până când cineva ți-o explică repetitiv. Și doar această iubire, chiar dacă sunt oameni împotriva noastră, e bine să crezi că ei sunt puțin pierduți și că tu ești aici să le dai un exemplu”.

Președinta POT s-a remarcat printr-o serie de gafe care s-au viralizat pe internet. Întrebată la HotNews ce este un soroșist, un termen pe care deseori l-a folosit în campanie, la adresa adversarilor politici, a răspuns: „Nu știu, e un termen pe care nu cred că l-am folosit. Nu sunt de acord să împărțim societatea. Nu ne ajută la nimic”. Asta deşi, cu puțin timp în urmǎ, Anamaria Gavrilă scria pe Facebook: „România în ghearele Soroșiștilor”.

O altǎ declarație care a șocat şi a arătat clar lipsa unor noțiuni legate de securitate a fost despre situația Ucrainei „Pacea e pace. Trebuie să treci la următorul nivel, trebuie să vorbim despre reconstrucția Ucrainei. De ce să ne înarmăm? Să ne înarmăm de dragul înarmării? Pacea e pace, nu trebuie să o menții. Înarmarea pe timp de pace nu o înțeleg. Ce să înarmezi? Ce să cheltuiești, să ne înarmăm pentru ce? Ca să ne îndatorăm”.

În timp ce Călin Georgescu era audiat la Parchet, Gavrilă scria pe Facebook: „Au profitat de faptul că românii au venit să-l susțină pe Călin Georgescu și încearcă pe furiș să treacă legea prin care se trimit trupe în Ucraina (…) Ce fac ei e lovitură de stat și călcarea în picioare a democrației”. Când moderatorul HotNews i-a atras atenția cǎ nu existǎ o astfel de lege adoptată, a răspuns bâlbâindu-se, ca va reveni și va explica. Menționăm cǎ, bineînțeles, o astfel de lege nu a fost pusă în discuție.

Pe lista de partid Gavrilă și-a pus şi sora, Bianca Eugenia Gavrilă, dar şi partenerul, Cristian Alexandru Popa. În plus, mulți dintre parlamentari erau pereche, soț si soție.

Un alt parlamentar care a atras atenția a fost Paul-Ciprian Pintea, senatorul care a născut o întreagă controversǎ în jurul CV-ului său. Acesta a notat în CV cǎ a urmat cursuri la „Academic Singles”, un site de matrimoniale. Mai mult, inițial, în CV figura începerea liceului la 13 ani. Când i-a fost atrasă atenția în mediul online că există inadvertențe, datele au fost modificate. Senatorul POT are 10 clase și una de completare, conform Snoop.ro.

Încă din prima zi in Parlament, Anamaria Gavrilă a avut un comportament agresiv cu jurnaliștii, fie cǎ le-a dat cu mâna peste microfoane sau i-a amenințat. În ziua în care Gavrilă urma să își anunțe retragerea din cursa pentru prezidențiale, jurnaliștii au așteptat în fața grupului POT pentru a obține o declarație. Gavrilă a sunat la Poliție şi a cerut evacuarea jurnaliștilor, pe motiv cǎ e agresată. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, însǎ au amendat-o contravențional tot pe Gavrilă, menționând cǎ jurnaliștii nu au încălcat legea. Evident, aveau tot dreptul sǎ își facă meseria în Parlament. A mers și mai departe, și a amenințat jurnaliștii. Când a fost întrebată de presǎ de acuzațiile unui membru de partid, aceasta a spus: „Voi sunteţi pe cale de dispariţie. Voi sunteţi o specie pe cale de dispariţie. Abia astept să vă văd GONE”. Totodatǎ, a numit jurnaliștii „teroriști” și a explicat cum ar dori o lege prin care doar anumiți jurnaliști sa fie remunerați, chiar din bugetul de stat.

Gavrilă a avut astfel de derapaje și fațǎ de colegii din Parlament. Aceasta a amenințat parlamentarii, de la tribuna Legislativului:

Deputatul Dorin Popa a spus, în luna martie, că lidera formaţiunii i-a trimis un mesaj de ameninţare cum că o să intre cu capul în gard şi s-ar putea să rămână fără răsuflare.

Gavrilă a calificat acuzațiile ca fiind false: „Este regretabil că domnul Dorin Popa, deputat intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri, încearcă să manipuleze opinia publică prin minciuni şi victimizare. A afirmat că ar fi fost ameninţat de mine, o acuzaţie complet falsă”.

Săptămâna trecută, șase deputați au plecat, iar în aceastǎ săptămânǎ, alți doi senatori. Printre motivele care stau la baza deciziei lor sunt: „dictatura manifestată prin atitudinea autoritară excesivă şi aroganță a unui lider care a compromis ideea de echipă şi democraţie internă; lipsa totală de transparenţă financiară, în special în privinţa modului în care au fost gestionate subvenţiile publice, menite să sprijine dezvoltarea partidului şi a organizaţiilor locale”, au declarat parlamentarii care au plecat din POT. La acest val de plecări, Gavrilă a reacționat: „Deși astăzi unii dintre parlamentarii noștri au ales altă cale, noi îi vom privi ca pe fiii risipitori”.

Ca urmare a demisiilor, grupul POT de la Senat s-a desființat. Regulamentul Senatului prevede cǎ un grup parlamentar poate exista numai dacǎ are minimum 7 senatori. POT avea 7 senatori, iar astfel, prin plecarea celor doi, condiția nu mai e îndeplinită.

POT este un partid construit în jurul numelui lui Călin Georgescu. Nu avea șanse sa crească, fiindcă nu are niciun fel de ideologie sau perspectivǎ, a spus politologul Andrei Țăranu pentru Digi24.ro.

Daca ne întrebǎm de ce a rezistat AUR, dar nu și POT, răspunsul este parcursul urmat în Legislativ. George Simion a făcut anumite demersuri, din Opoziție, pentru a păstra AUR pe scena politică și a câștiga capital, a negociat și a încercat, pe alocuri, sǎ se modereze. POT s-a construit ca o „clicǎ” în jurul Anamariei Gavrilă, explicǎ Andrei Țăranu.

„AUR a fost altceva. În primul rând, AUR s-a format ca o federație de partide naționaliste, religioase, pro-legionare. Însăși Anamaria Gavrilă a fost parte din AUR. Deci în această formulă, fără îndoială ca AUR s-a constituit încet-încet, și prin experiență parlamentarǎ, ca un partid-sistem, care negociazǎ, vǎ aduceți aminte cǎ a strâns semnături sǎ îl demită pe Cîțu, au inițiat niște moțiuni simple, deci AUR a intrat în jocul parlamentar, și dincolo de niște stridențe, în special ale unuia precum Lulea sau alții, pânǎ în noiembrie 2024, AUR a încercat din rǎsputeri sǎ se modereze, sǎ nu devinǎ agresiv. În plus, a intrat la alegerile europarlamentare în grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, ceea ce nu mai reperezintǎ chiar radicalismul din Europa care e reprezentat de Patrioți, condus de Orban, Salvini. Deci a existat totdeauna o presiune asupra AUR sǎ se modereze şi sǎ se comporte ca un partid-sistem (…) Una peste alta, AUR s-a construit ca un partid, POT nu s-a constituit ca un partid, ci mai degrabă, ca un fel de clicǎ īn jurul Anamariei Gavrilă, care a pus pe liste diverse persoane, unele dintre ele făceau Universitatea de rating. Problema era și este în continuare cǎ nici persoanele alea nu știu ce caută în acest partid în Parlament”.

Politologul mai menționează cǎ Anamaria Gavrilă a avut în acest timp o atitudine foarte agresivǎ, unele declarații fiind la limita fascismului, ceea ce a contribuit la decăderea POT.

„Fără îndoială cǎ doamna Gavrilă are are o atitudine agresivǎ. Eu nu am văzut partidul sub conducerea ei, pentru cǎ partidul ǎsta, practic, nu existǎ. Este mai degrabă un fel de balon de săpun. Cǎ doamna Gavrilă are o atitudine autoritară este mai mult decât evident. Felul cum s-a comportat cu presa, chemând poliția sǎ vǎ dea afarǎ din Parlament, declarațiile acelea la limita fascismului «ar trebui sǎ plecați, că altfel o să am eu grijă de voi, sǎ nu mai existe picior de presă», arată un caracter extrem de agresiv și din violent al acestei doamne”.