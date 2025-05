POT solicită STS lista celor 11.641.866 de votanţi din 18 mai. Ce a cerut Anamaria Gavrilă la consultările cu Nicușor Dan

Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a declarat miercuri, după consultarea informală cu preşedintele Nicuşor Dan, că i-au cerut preşedintelui că aceste concepte de pro-europeni, extremişti, izolaţionişti să nu mai fie folosite, pentru că divizează societatea. Ea a mai arătat că partidul solicită STS lista celor 11.641.866 de votanţi din 18 Mai.

„Noi am mers acolo ca vocea celor 5,3 milioane de români care nu l-au votat pe domnul Nicuşor Dan. Pentru că această invitaţie a fost făcută în baza articolului 80 din Constituţie, noi am considerat că este foarte important ca domnul Nicuşor Dan să fie informat şi despre starea societăţii, aşa cum noi o primim direct de la cetăţeni. Suntem siguri că poate dânsul nu are privilegiul de a vedea şi partea cealaltă şi cel mai mult se pune focus pe cei care l-au susţinut. Aşadar era foarte important din partea noastră să ducem şi mesajul şi gândurile celor 5,3 milioane de români”, a spus Anamaria Gavrilă, la Palatul Cotroceni.

Lidera POT a arătat că partidul a avut 5 cereri către Administraţia prezidenţială.

„Ne confruntăm într-adevăr cu un deficit şi cu o situaţie economică dificilă, însă, dacă noi nu avem o societate unită, dacă noi avem oameni care nu se înţeleg, familii care nu se înţeleg, parteneri care nu se înţeleg, patroni şi angajaţi care nu se înţeleg, ei bine nu poţi să construieşti şi nu poţi să ai o economie puternică dacă oamenii nu se înţeleg între ei. Aşadar, în primul şi în primul rând, noi trebuie să lucrăm la coeziunea socială din România. Pentru asta am cerut domnului preşedinte ca aceste concepte de pro-europeni, extremişti, izolaţionişti să nu mai fie folosite în societatea noastră. Pentru că în final şi la urma urmei suntem toţi români şi toţi ne dorim o economie mai bună, toţi ne dorim ca românii să vină acasă, toţi ne dorim lucruri bune pentru România. Însă când noi folosim concepte care nu au practicalitate, care nu pot fi transformate în proiecte şi în acţiuni unde oamenii vin împreună, aceste concepte divizează societatea”, a spus ea.

Anamaria Gavrilă a precizat că a doua cerere s-a referit la cenzura de pe conturile de social-media.

„Nu este corect ca unul dintre conturile unui mare ziarist, cum este domnul Cristoiu, să fie încă blocate pe TikTok şi această blocare de conturi în general încalcă libertăţile şi drepturile românilor. Suntem de acord că conturile trebuie blocate doar în cazuri extreme”, a arătat lidera POT. Ea a mai spus că a treia cerinţă a fost desecretizarea şedinţei de CSAT în care au fost anulate alegerile, pentru că „Nicuşor Dan a făcut această promisiune în campania electorală”.

„I-am cerut să stabilească şi un deadline în faţa românilor când va face acest lucru”, a arătat ea. Deputata POT a mai spus că formaţiunea a făcut astăzi o cerere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) în care a cerut să li se pună la dispoziţie lista celor 11.641.866 de votanţi din 18 Mai.

„Trebuie o dată pentru totdeauna să încheiem era conspiraţiilor şi să facem un exerciţiu de transparenţă maximă. Aşadar solicităm lista celor 11.641.866 de votanţi să fie pusă la dispoziţia partidelor unde să se dovedească că nu sunt oameni care au votat dublu sau care au votat şi nu sunt în viaţă sau nu erau în viaţă la momentul votului. Mai departe am cerut STS-ului să ne pună la dispoziţie un portal în care fiecare cetăţean să poată să îşi introducă CNP-ul şi numele şi să verifice dacă a fost la vot sau nu a fost la vot şi momentul în care i s-a scanat buletinul. Aşadar şi simplul cetăţean poate să fie convins şi poate să fie asigurat că votul a fost unul corect”, a spus Anamaria Gavrilă.

Preşedintele POT a completat că a cincea cerere pe care a avut-o către Administraţia Prezidenţială a fost aceea că în opinia lor, a chema la consultări nişte parlamentari neafiliaţi nu corespunde Constituţiei.

„Constituţia menţionează că preşedintele cheamă la consultări partidele parlamentare. Acestea sunt în Parlament cu un mandat de la cetăţenii români prin vot direct. Iar aceşti cetăţeni parlamentari neafiliaţi prin această cerere de a se consulta cu ei, în opinia noastră, pare să fie un joc al preşedintelui de a avea o putere în Parlament şi bineînţeles că alimentează conspiraţiile sau teoria conform căreia domnul Nicuşor Dan vrea să îşi formeze în Parlament un grup parlamentar cu care să fie jucător”, a subliniat ea.

